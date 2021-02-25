اتحاد الكرة يعلن مواعيد 7 جولات جديدة بالدوري.. ومباراتي القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد 7 جولات جديدة، إضافة لموعد القمة بين الأهلي والزمالك الذي تم تحديده في العاشر من شهر مايو المقبل.

وتقرر أن يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في العاشر من شهر مارس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ12 على ملعب ستاد الإسكندرية.

أما ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري سيقام في السابع من شهر أبريل المقبل على ملعب ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ18.

كما تحدد موعد قمتي الأهلي والزمالك، على أن تقام المباراة الأولى على ملعب ستاد القاهرة في الثامن عشر من شهر أبريل المقبل، بينما تقام مباراة الدور الثاني في العاشر من شهر مايو.

كما يلتقي الزمالك مع بيراميدز في الجولة الـ19 يوم 2 مايو على ملعب ستاد القاهرة.