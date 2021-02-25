الامارات | بالفيديو.. ميسي يفاجىء حارس إلتشي بطلب غريب.. ويتصدر هدافي "2021"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ميسي يفاجىء حارس إلتشي بطلب غريب.. ويتصدر هدافي "2021" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة برشلونة وضيفه إلتشي المؤجلة ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليغا" أمس، توهجا لقائد الفريق الكاتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي عاد للعبته المفضلة في التهديف، وفك شفرة المباراة، بعد أن ظل التعادل مسيطرا حتى الدقيقة 48، حين سجل ميسي هدفا جميلا، عززه بآخر في الدقيقة 68، ثم ختم جورد ألبا الفوز بهدف ثالث في الدقيقة 73.

وبعد نهاية المباراة مباشرة، توجه حارس فريق إلتشي إدغار باديا لطلب قميص ليونيل ميسي، فلم يتأخر "البرغوث" في خلعه وإهدائه إياه، وكانت المفاجأة السارة بالنسبة للحارس حين طلب ميسي منه قميصه أيضا. وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الأمر شكل مفاجأة للحارس، حيث ليس معتادا أن يطلب ميسي قميصا من اللاعبين الآخرين، بينما يكون الطلب أكثر على قميص حامل الكرات الذهبية الستة.

ويعتبر الفوز مهما للغاية، لأنه قلص الفارق بين برشلونة والريال الوصيف في "الليغا" إلى نقطتين، وإلى خمس نقاط مع أتلتيكو المتصدر، كما أنه يأتي بعد فترة من الشك عقب الهزيمة المذلة بالأربعة من سان جرمان الفرنسي في أبطال أوروبا، ثم السقوط في تعادل بطعم الهزيمة من قاديش في الليغا الأحد الماضي.

في جانب آخر، رفع ميسي رصيده إلى 18 هدفا على رأس قائمة هدافي "الليغا" متفوقا على زميله السابق، مهاجم أتلتيكو الأوروغوياني لويس سواريز، بينما دخل بقوة في سباق الهدافين بـ2021، حيث يقود القائمة متقدما على نجوم آخرين في الدوريات الخمس الكبرى الأخرى، وفي العام الجديد يملك الآن ميسي 13 هدفا، مقابل 12 لليفاندوفسكي هداف البايرن، والنرويجي هالاند هداف دورتموند بعشرة أهداف.

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