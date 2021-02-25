شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤتمر اليابان» يناقش تطور رياضة المرأة البارالمبية في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحدث لـ«الخليج 365» نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى بالبارالمبية السعودية ناصر سعد القحطاني، عن المؤتمر الخامس الذي نظمه مجلس الرياضة الياباني مع اللجنة البارالمبية الآسيوية، والاجتماع العام السنوي لآسيا تحت شعار «معيار جديد في الرياضة عالية الأداء في ظل جائحة كورونا ومستقبل الرياضة في آسيا»، والذي يستمر من الفترة 22 إلى 26 فبراير 2021، ويأتي المؤتمر افتراضيا بسبب تداعيات ظروف الجائحة.

وتطرق القحطاني إلى أن المؤتمر سلط الضوء على المعيار الجديد في الرياضات عالية الأداء، ودور الرياضات عالية الأداء للمجتمع في عالم ما بعد وباء كورونا، وأضاف أن المتحدثين استعرضوا جانبا من تجاربهم، وأفضل الممارسات في آسيا للتغلب على التحديات التي تواجهها الدول الآسيوية لتطوير الرياضة.

وبين القحطاني أن مشاركته في المؤتمر جاءت بورقة حول تطوير رياضة المرأة البارالمبية في السعودية بشكل خاص، بالإضافة إلى عرض شامل عن تطور رياضة المرأة في السعودية، في ظل الدعم الكبير من حكومة المملكة وفق الرؤية 2030 الطموحة.

ونوه القحطاني أن اللجنة البارالمبية لديها ثلاث رياضات نسائية هي ألعاب القوى، وكرة الطاولة، والبوتشيا، مؤكدا أن الرياضة النسائية تحظى بدعم من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس اللجنة البارالمبية، وأعضاء مجلس الإدارة للدفع برياضة المرأة البارالمبية في مقدمة الدول في تحقيق الإنجازات على المستوى الإقليمي والدولي.

يذكر أن اللاعبة السعودية سارة الجمعة هي أول لاعبة بارالمبية، سوف تشارك في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2021، كأول امرأة سعودية تشارك في هذا المحفل العالمي الكبير في الصيف القادم.