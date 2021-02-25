شكرا لقرائتكم خبر عن والد حارس ليفربول يقضي غرقاً في بحيرة بالبرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لافراس (البرازيل) - رويترز

قالت الشرطة البرازيلية إن والد أليسون بيكر، حارس ليفربول غرق في بحيرة بالقرب من منزل يقضي فيه عطلاته في جنوب البرازيل. وأبلغ دوروتيو ماتشادو فيليو، مفتش الشرطة في لافراس دو سول، رويترز، أن جوزيه بيكر (57 عاماً) كان يسبح بالقرب من سد عندما وقع الحادث، بعد ظهر الأربعاء، واستبعدت الشرطة شبهة القتل. وانضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادماً من روما، واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019، ويلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي البرازيلي. وأرسل إنترناسيونال، الذي لعب الشقيقان في صفوفه، بتعازيه في حسابه الرسمي على موقع تويتر. وقال النادي: «ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسين أليسون وموريل».