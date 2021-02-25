العين ضيفاً على الظفرة.. وقمة بين الوصل والوحدة

الشارقة: علي نجم

تفتتح مساء اليوم مباريات الجولة 18 من دوري الخليج العربي بثلاث مباريات، حيث يحل العين ضيفاً على الظفرة، بينما يشهد ملعب الفجيرة لقاء مصيرياً لأصحاب الأرض أمام اتحاد كلباء، على أن يكون الختام في زعبيل مع موقعة الوصل وضيفه الوحدة.

يتحول فريق العين رابع الترتيب (30 نقطة) إلى الظفرة ليحل ضيفاً على صاحب الأرض العاشر (17 نقطة) في موقعة يريد من خلالها «الزعيم» ضمان السير قدماً وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي والتاسع هذا الموسم.

تلقى «الزعيم» ضربة موجعة بعدما تأكدت إصابة اللاعب الياباني ناكاجيما الذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

ولن يكون الظفرة لقمة سائغة، بعدما استطاع إيقاف مسلسل الهزائم بتحقيق التعادل في المرحلة السابقة أمام الشارقة وعرقلة المتصدر، وسط تألق الإسباني كوندي الذي سجل حتى الآن 5 أهداف.

وسيكون استاد الوصل في زعبيل في الثامنة والربع على موعد مع مباراة تحسين المراكز وزيادة الغلة وفك الارتباط، حين يستقبل الوصل الثامن ضيفه الوحدة السابع وهما يتساويان بنفس الرصيد من النقاط (27 نقطة).

وحافظ الوصل على سجله خالياً من الهزائم في آخر 7 جولات، ما ساعده على الاقتراب من أهل المربع الذهبي، وسط تألق لافت للنجم فابيو ليما الذي سجل «سوبر هاتريك» في شباك اتحاد كلباء.

وعاب الفريق الأصفر اهتزاز مرماه 5 مرات في آخر مباراتين على أرضه، كان منها رباعية من كلباء، ما يضع الكثير من المسؤوليات على عاتق المدرب البرازيلي هيلمان من أجل ترتيب أوراق الفريق الدفاعية.

أما الوحدة الذي يريد دخول المربع الذهبي، فسيحاول جاهداً تحقيق فوزه الثالث خارج استاد آل نهيان بعدما اكتفى بنيل 9 نقاط من أصل 24 نقطة خارج ميدانه.

يستقبل الفجيرة صاحب المركز الثاني عشر (10 نقاط) ضيفه اتحاد كلباء التاسع (23 نقطة) في موقعة يريد من خلالها صاحب الأرض كسب النقاط الثلاث التي تدفع به نحو دائرة الأمان. وسيخوض الذئاب ثانية مبارياتهم تحت قيادة المدرب التونسي ناصيف البياوي بعدما خسر الأولى أمام العين في دار الزين.

ويتطلع النمور إلى العودة إلى لغة الانتصارات بعدما اكتفى بنيل نقطة واحدة في آخر جولتين، وإن بدا أن الفريق يعاني كثيراً على مستوى خط الدفاع، بعدما اهتزت شباك كلباء 10 مرات كان منها نصف درزن للاعبي الجزيرة ورباعية من نصيب ليما الوصل.