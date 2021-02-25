«دريم كاسل» مرشح بارز لسباق دبي ملينيوم

دبي:أحمد عزت

ينظم مضمار ميدان العالمي الليلة، حفل كرنفال كأس دبي العالمي الأخير قبل انطلاق سباق «سوبر ساترداي» الخميس المقبل، ويشهد السباق تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة في جولته الثالثة والأخيرة، كما يشهد 5 سباقات قوية للخيول المهجنة الأصيلة على الأرضية العشبية.

في الشوط الخامس، ينطلق سباق دبي ملينيوم ستيكس (ج3) لمسافة 2000 متر «عشبي»، وتتجه الأنظار إلى «دريم كاسل» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، ورغم ابتعاد ابن «فرانكل» عن الصدارة منذ 2019 في ميدان إلا أنه يشكل الخطورة الأكبر مع رفيقه في الإسطبل «بدوينز ستوري» الذي افتتح العام الجاري بفوز قوي، وينضم إليهما «رويال مارين»، ويدفع أبلبي بالجواد «ستار سفاري».

وفي الشوط الرابع لمسافة 2810 أمتار «عشبي»، ينطلق سباق ند الشبا تروفي (ج3)، ويشهد عودة «إسبوليني» بإشراف أبلبي بطل نسخة 2019 ليضاعف رصيده، لكنه يواجه خيولاً قوية من بينها «فولكانيك سكاي» بإشراف سعيد بن سرور، وينضم إليه كل من «جلوبال هيت» و«بريليانت لايت» ليقترب جودلفين من تسجيل خامس لقب على التوالي في السباق.

ويصل تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة (2000 متر – رملي) إلى محطته الأخيرة مع انطلاق الجولة الثالثة (ج1)، بمشاركة «براق» بطل الجولة الأولى من التحدي وصاحب الوصافة في الجولة الثانية، وينضم إليه رفيقه في الشعار «بندر» بطل نسخة العام الماضي من السباق في ثاني انطلاقته بالموسم، فيما يدفع ارنست أورتيل بحامل لقب كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان/ اليوم الوطني (ج3) «ايه اف الوجل».

وتدخل 6 خيول في عمر الثلاث سنوات في تحدي ميدان كلاسيك (ليستد) في الأرضية العشبية بالشوط الثالث لمسافة 1600 متر، ويدفع أبلبي بكل من «ماستر أوف ذا سيز» الفائز في سباقين بمضمار نيوماركت أحدهما بالفئة الثانية، بالإضافة ل«نافال كراون»، وهناك «ما يهاب» الذي غادر فئة المبتدئة مؤخراً بإشراف فوزي ناس.

وتنطلق 4 خيول بشعار جودلفين في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر «هانديكاب عشبي»، على الأرضية العشبية، ويشرف سعيد بن سرور على 2 منها مع «دبي ميراج» والمهرة «ستانينغ بيوتي» في مشاركتهما الثانية محلياً، فيما يدفع أبلبي بحامل لقب زعبيل تيرف «يا حياتي» والوصيف في ذلك السباق «برايت ميلودي».

ويختتم الحفل بتحدي ميدان تشالينج (ليستد) لمسافة 1400 متر «عشبي»، ويشارك «ويل أوف ويزدوم» بإشراف أبلبي حامل الوزن الأعلى، كما يشارك «لايت أند دارك» بإشراف سعيد بن سرور الذي اختتم العام الماضي بفوز قوي في بريطانيا على ذات المسافة.