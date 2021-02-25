شكرا لقرائتكم خبر عن الإيرلندي سام بينيت بطل مرحلة «مسبار الأمل» في طواف الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

توج الإيرلندي سام بينيت دراج فريق ديكوينك كويك ستيب البلجيكي، بلقب المرحلة الرابعة من طواف الإمارات 2021، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية التي أقيمت، الأربعاء، في إمارة رأس الخيمة، مروراً بأم القيوين.

انطلق السباق من جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة، ومر بإمارة أم القيوين، وعدد من المعالم على طول الطريق، مثل دريم لاند وجزيرة السينية ومتحف أم القيوين الوطني وقرية الحمراء وأبراج جلفار ومانجروف رأس الخيمة وقلعة ضاية ومتحف رأس الخيمة.

وانتزع سام بينيت لقب المرحلة «مسبار الأمل» بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 204 كلم في 4 ساعات و51 دقيقة و51 ثانية، وسط منافسة قوية في الكيلومترات الأخيرة للمرحلة من أبرز الدراجين والفرق المحترفة على مستوى العالم المشاركين في النسخة الحالية للطواف، وفي مقدمتهم الهولندي ديفيد ديكر دراج فريق جامبو فيزما الذي جاء في المركز الثاني، والأسترالي كاليب ايوان دراج فريق لوتو سودال البلجيكي في المركز الثالث، والإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كوفيديس الفرنسي في المركز الرابع، واحتل الإيطالي ماتيو موشيتي من فريق تريك سيجافريدو الأمريكي المركز الخامس.

واحتفظ السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات بطل طواف فرنسا 2020 بصدارة الترتيب العام للطواف بزمن قدره 12 ساعة و50 دقيقة و21 ثانية، بعد أن نجح في الحفاظ على فارق 43 ثانية التي تفصله عن ملاحقه المباشر البريطاني آدم ياتس دراج فريق اينيوس، فيما حل البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب في المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 1.03 دقيقة عن بوجاتشر، وجاء الأسترالي كريس هاربر دراج فريق جامبو فيزما بالمركز الرابع بفارق 1.43 دقيقة عن المركز الأول.

كما احتفظ بوجاتشر الذي اقترب من التتويج بلقب طواف الإمارات على القميص الأحمر في نهاية المرحلة الرابعة، بالقميص الأحمر لمتصدر الطواف بالزمن برعاية أدنوك، وعلى القميص الأبيض لأفضل دراج شاب برعاية نخيل، فيما خطف منه الهولندي ديفيد ديكر القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط برعاية اتصالات، وانتزع توني جالوبين دراج فريق «أي جي 2 آر سيتروين الفرنسي» القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية طيران أبوظبي بعد أن رفع رصيده في المركز الأول إلى 17 نقطة متقدماً على جواو ألميدا الذي حل ثانياً بـ16 نقطة، ثم ديفيد ديكر ثالثاً بـ11 نقطة.

شهد المرحلة ومراسم التتويج عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ويوسف عبدالله البطران عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالله راشد العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، وعايد عدوان المدير العام لساعات بريتلينج الشرق الأوسط، والعقيد عبدالله بن سلمان النعيمي ممثل شرطة رأس الخيمة، ومحمد القاسم المدير الإداري في نخيل، والكابتن طيار هاشم الهامشي مدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، وخالد المرزوقي ممثل شركة أدنوك، وعلي النعيمي ممثل شركة اتصالات، وأحمد الأحمد ممثل بلدية رأس الخيمة.

ووجّه عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، الشكر إلى جميع القائمين على مرحلة رأس الخيمة ورجال الشرطة لدورهم الحيوي في كل المراحل والمتطوعين الذين يقدمون جهداً كبيراً، خاصة أن عملهم لا يقتصر على هذه المرحلة فقط، بل ممتد إلى مرحلة الفجيرة جبل جيس، وهو جهد مضاعف لهم، وقال:«مرحلة رأس الخيمة أبهرت الجميع ليس فقط لأنها تمر بمناطق سياحية ومعالم تاريخية عريقة لهذه المنطقة، بل إنها أيضا مرحلة «مسبار الأمل»، ذلك الإنجاز التاريخي الذي حققته دولتنا في الفضاء الخارجي، ورغم أن مرحلة جزيرة المرجان هي الأطول بالنسبة لمراحل السباق إلا أنها ممتعة لجميع الدراجين والانطباعات كانت مبهرة.

وأعرب الإيرلندي سام بينت دراج فريق كويك ستيب البلجيكي عن سعادته بفوزه بالمرحلة الرابعة من الطواف، وقال: «شعور جيد بالنسبة إلي لكونه أول فوز هذا العام، وكان السباق قوياً في الأمتار الأخيرة، خاصة أن الفارق ثوان على الصدارة».

وأضاف: «كنت متوتراً قبل السباق لأنني كنت أحاول أن أنهي المرحلة في الصدارة وأول سباق سرعة، وقمت مع زملائي في الفريق بعمل كبير واخترت الجانب الأيمن لأنه كان أقصر الطرق، لكنني عدت مجدداً إلى الناحية اليسرى، ووجدت نفسي قادراً على مواصلة السير في المقدمة، وسعادتي كبيرة لكونه الفوز الخمسين لي في مسيرتي الاحترافية».

وقال السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات: «كان يوماً طويلاً جداً في السباق، وأعتقد أننا جميعاً شعرنا بأن عواقب المرحلتين الثالثة والرابعة كانت أكثر استرخاءً، ولكن السباق كان سريعاً عند خط النهاية، وما زالت الفرصة أمامنا في المرحلة الخامسة والتي ستكون صعبة للغاية، وأتمنى أن ننجح في تقديم مستوى جيد وسط دراجين منافسين لنا».

العبدولي: الحدث ترويج سياحي للإمارات

أعرب عبدالله راشد العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان» عن سعادته بانطلاق المرحلة الرابعة من الطواف من جزيرة المرجان التي تعد إحدى المعالم السياحية ليس في إمارة رأس الخيمة فقط، بل في الإمارات، وقال: «المشاركة في حدث العالم بحجم الطواف تمثل ترويجاً سياحياً كبيراً للإمارات بشكل عام، وأيضاً جزيرة المرجان بشكل خاص، وكانت استعداداتنا كبيرة للحدث لأننا ندرك مدى أهميته، إضافة إلى أن اللجنة المنظمة للطواف تتعامل مع المراحل باحترافية عالية وهو تأكيد على أن كوادرنا الوطنية قادرة على تحقيق تنظيم أكبر الأحداث العالمية، ونشكر مجلس أبوظبي الرياضي على كل ما يقدمونه في كل المراحل، ونسعد دائماً بأن نكون جزءاً من الحدث العالمي».

سايكلنج نيوز: الطواف نسخة استثنائية رفيعة المستوى

أكد موقع سايكلنج نيوز المتخصص في رياضة الدراجات، أن موسم رياضة الدراجات والطوافات الحقيقي قد انطلق من دولة الإمارات بالطواف العالمي حيث نخبة من نجوم العالم للعبة، واصفاً إياه بالموسم «رفيع المستوى»، وذكر الموقع في تقرير له أن الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إنهاء الطواف في النسخة الماضية بسبب فيروس كورونا، لن تحدث هذه المرة بفضل الإجراءات الصارمة.

وتحدث الموقع عن أبرز نجوم الطواف وهم: كريس فروم واليخاندرو فالفيردي، واليكسي لوتسينكو ووات بوليز، وغيرهم، وكان، تادي بوجاتشر بطل فريق الإمارات الذي انتزع الصدارة في المرحلة الثانية وأحرز لقب المرحلة الثالثة من الطواف، أبرز نجوم النسخة الحالية حتى الآن.

وقال الموقع إن تشكيلة الفرق والدراجين المشاركين في السباق أمر مثير للإعجاب للغاية، حيث تستقبل الإمارات نخبة الدراجين من حول العالم، في منافسة مع أقوى سباقات العالم «سباق فرنسا».

المرحلة الأصعب على ارتفاع 1491 متراً

10 ساعات عمل يومياً في الفجيرة استعداداً لـ«الخامسة »

تنطلق، الخميس، المرحلة الخامسة لمسافة 170 كلم والتي تبدأ من إمارة الفجيرة وتشق طريقها شمالًا قبل أن تنتهي بتسلق جبل جيس الذي يبلغ ارتفاعه 1491 متراً فوق مستوى سطح البحر، وتعد من أصعب المراحل في الصعود في الطواف.

ويدشن الدراجون السباق من أمام نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في اتجاه ساحل الفجيرة، مروراً بعدد من المعالم السياحية والتاريخية في هذه المنطقة، بداية من شاطئ العقة وقلعة الفجيرة ومسجد البدية وقلعة البثنة وجبال الحجر، ثم يشق السباق طريقه نحو جبل جيس.

وأكد أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، جاهزية الفجيرة لاستضافة المرحلة الخامسة من طواف الإمارات، والمقررة إقامتها الخميس.

وقال: «واصلنا العمل أكثر من 10 ساعات يومياً لإعداد الترتيبات الخاصة بالطواف، سواء من حيث الإجراءات الصحية، أو الأماكن التي سيمر بها الطواف عبر مناطق الفجيرة القديمة والحديثة، لإبراز أهم المعالم السياحية والحضارية التي تتمتع بها الفجيرة، وقد شارك في تلك التحضيرات كل المؤسسات والأجهزة التنفيذية في الفجيرة، وبأشراف من مجلس أبوظبي الرياضي».

وأضاف: «تعليمات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، كانت واضحة في هذا الخصوص بتسخير كافة إمكانية الإمارة ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، للمساهمة في إنجاح هذا الحدث بما يليق ومكانة الإمارات العالمية في استضافة مثل هذه المنافسات العالمية».

وتابع البلوشي قائلاً: «سعداء بأن الفجيرة أصبحت جزءاً مهماً من طواف الإمارات لما لهذا الحدث العالمي من تأثيرات في إبراز مكانة الإمارة السياحية، واكتساب شبابنا الخبرات العالية لتنظيم مثل هذه الأحداث العالمية، وفي مثل هذه الظروف شديدة الخصوصية بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لظروف جائحة كورونا».

وختم قائلاً: «هدفنا الأسمى من تنظيم الطواف، أن نبعث برسالة للعالم بأن الإمارات قادرة على تنظيم أهم وأكبر الأحداث الرياضية بما يحافظ كذلك على صحة الإنسان بخير بفضل الجهود التي قامت بها القيادة الرشيدة لمكافحة وباء كورونا، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية السليمة لمواجهة هذا الفيروس، وتوافر التطعيم للمقيمين والوافدين، وأيضاً الزوار».

ترتيب الطواف بعد المرحلة الرابعة

· القميص الأحمر (برعاية أدنوك): بوجاتشر

· القميص الأخضر (برعاية اتصالات): ديفيد ديكيير

· القميص الأبيض (برعاية نخيل): بوجاتشر

· القميص الأسود (برعاية طيران أبوظبي): توني جالوبين