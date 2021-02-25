شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد 7 مباريات قادمة للزمالك بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد 7 جولات جديدة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، مباريات الفريق الأبيض في الجولات القادمة.

الزمالك ضد سيراميكا يوم الخميس 11 مارس في تمام الساعة 7.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة

الزمالك ضد الأهلي يوم الأحد 18 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة.

الإنتاج الحربي ضد الزمالك يوم الخميس 22 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة

الزمالك ضد البنك الأهلي يوم الإثنين 26 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة.

الزمالك ضد المقاولون يوم الخميس 29 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة

الزمالك ضد بيراميدز يوم الأحد 2 مايو في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة

الزمالك ضد سموحة يوم الخميس 6 مايوم في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العشرون. -الزمالك ضد الأهلي يوم الإثنين 10 مايو في تمام الساعة 9.30 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون.

كما حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب المباريات المؤجلة من الدور 32 لبطولة كأس مصر بحيث تقام فى 14 أبريل المقبل حيث يلتقي الاهلى مع النصر فى التاسعة والنصف مساء الاربعاء الموافق 14 أبريل المقبل على ستاد الاهلى والسلام ، بينما يلتقى بيراميدز مع العبور بالقليوبية فى نفس اليوم على ستاد الدفاع الجوى بالتاسعة والنصف أيضاً فيما يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود فى التاسعة والنصف أيضاً بنفس اليوم على ستاد القاهرة الدولى.