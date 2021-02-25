شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي طلبة: جوزية صنع شخصية الأهلي في أفريقيا والمناخ ليس مبرراً لهزيمة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق، أن البرتغالي مانويل جوزية المدير الفني السابق للنادي الأهلي، خلق شخصية جديدة للقلعة الحمراء في أفريقيا، وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" : قبل مانويل جوزية كنت تلعب في أفريقيا على أفضل نتيجة إيجابية على أن تفوز بالقاهرة، ولكن جوزية كسر هذا الأمر وبنى شخصية الأهلي بشكل جديد وأصبحت قائمة على الفوز خارج الديار منذ 2005، أصبحت هدفها الفوز داخل وخارج الديار.

أضاف: المناخ مبرر غير كافي للهزيمة من سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا بهذا الشكل وخاصة بعد اللعب بـ 3 لاعبين في وسط الملعب، وموسيماني أخطأ في إراحة أليو ديانج ومحمد شريف وهم في أفضل مستوياتهم.

وكشفت تقارير صحفية أن نادى جالطة سراى التركى يجهز عرضا لتقديمه للنادى الأهلى من أجل التفاوض لانتقال أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه.

وكان الأهلى قد تعاقد مع اليو يانج مقابل مليون و100 ألف دولار قادما من مولودية الجزائرى فى الانتقالات الصيفية فى عام 2019، لينج فى التتويج مع الأهلى بالدورى والكأس ودورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية مونديال الأندية.

زاد نجم القلعة الحمراء السابق: الأهلي والزمالك يبحثان دائماً عن الأداء والنتائج بشكل متوازي، والمكسب قد يغطي على العروض الضعيفة في بعض الأحيان، وفي الزمالك هناك لاعبين مميزين جداً ولديه وفرة، ولكن المشاكل الإدارية تؤثر على الفريق خاصة في ملفات التجديد.

واصل: خسارة بطولة أفريقيا أثرت بالإحباط على لاعبي الزمالك، ودور الجهاز الفني وعلى رأسهم المدرب معالجة هذا الأمر سريعاً حتى لا يتأثر الأداء، وباتشيكو جاء في وقت صعب وإذا حصد البطولة كان سيعد ذلك انجازاً.

واختتم: في جيلي كنت أستمتع بكرة حمادة عبد اللطيف، والآن يمتعني شيكابالا، ومحمد إبراهيم ووليد سليمان، وللأسف المهارات قلت نوعاً ما.