شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا: حققنا هدفنا فى جذب المشجعين ونستعد للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، أنه حقق هدفه مع الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري العام، في جذب المشجعين لمتابعتهم بالدوري في ظل الأداء الذى يقدمه، وقال شعبان في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": دخلنا في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لمباراة المصري عقب انتهاء مباراة غزل المحلة، وكان هدفنا تقديم أداء يجعل المشاهد المصري يحب يتفرج علينا، ووصلنا إلى مرحلة جيدة ونسعى لتطوير الأداء، وواجهنا صعوبات كثيرة بسبب عدم وجود فترة إعداد مناسبة.

أضاف هيثم شعباً متحدثاً عن مستوى صالح جمعة وأحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم: صالح ومحمد إبراهيم وأحمد ياسر يقدمون مستويات وشخصية مميزة جدا مع الفريق ولديهم خبرات كبيرة، وننتظر منهم نتائج أفضل في المرحلة المقبلة.

من جانبه، يعالج على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى أخطاء فريقه التي وقع فيها اللاعبون في لقاء سموحة الأخير وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر استعدادا لمواجهة سيراميكا غداً الجمعة المقبل فى الجولة التاسعة للدورى .

ويحاول على ماهر علاج بعض الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون وكلفت الفريق هدف التعادل ، بالإضافة لعلاج بعض الثغرات التي ظهرت ، بالإضافة للتركيز على الجانب الهجومى وفك شفرة المهاجمين .

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 21 نقطة جمعهم من 12 مباراة خاضهم الفريق فاز في 5 وتعادل في 6 والهزيمة في لقاء وحيد ، احرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بـ6 أهداف .

من ناحية اخرى يقوم كبار لاعبو المصرى بحملة تهدئة بين زميلهم بالفريق كريم العراقى ومجلس إدارة النادى من أجل إعادة اللاعب للمشاركة مع النادى الساحلى خلال المباريات المقبلة بعد الضغوط التي مورست خلال الفترة الماضية من أجل ابتعاد اللاعب عن المشاركة من أجل الضغط عليه لتجديد تعاقده مع الفريق .

ويتبقى لكريم العراقى موسم ونصف مع المصرى ولا يحق له التوقيع لأى نادى خلال الفترة المقبلة ، إلا أنه اشترط مساواته باللاعبين القدامى بالفريق من أجل التوقيع في ظل امتلاكه للعديد من العروض الخارجية .