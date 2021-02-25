شكرا لقرائتكم خبر عن "الإقليمية للأولمبياد الخاص" تدعو مصر للمشاركة في دورة تدريبية بتنظيم بحريني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، البرنامج المصري للمشاركة في الدورة الإقليمية لأساسيات الأولمبياد الخاص، والتي ينظمها الأولمبياد الخاص البحريني.

وتأتي الدعوة في إطار حرص الرئاسة الإقليمية على دفع مختلف برامج المنطقة للمشاركة في الأنشطة والأحداث عن بعد لاستثمارها في بناء قاعدة إلكترونية يستفاد بها في زمن الجوائح.

وأوضحت أن الدورة ستقام عبر منصة (زووم) الافتراضية بالإضافة إلى البث المباشر على (الفيسبوك) وعلى موقع المنطقة.. مشيرة إلى أن عام شهد إقامة 50 حدثا افتراضيا تضمن دورات تدريبية وندوات وأنشطة تفاعلية شارك فيها ما يقرب من 15 ألف مشارك.

ويسعى الأولمبياد الخاص البحريني إلى إنجاح إقامة تلك الدورة بإدارة رضا سبت مدير الرياضة بالبرنامج البحريني، لتكون بداية لمشاركة البرنامج البحريني خلال هذا العام في استضافة العديد من الأحداث الرياضية الافتراضية.

وستنطلق أعمال الدورة بعد غد السبت وتستمر ليوم الأحد، وسيتم دعوة لاعبين من مختلف برامج اللاعبين القادة للحضور واجتياز الدورة.. ويشهد اليوم الأول مجموعة من المحاور الرئيسة تتضمن مقدمة عن الأولمبياد الخاص ونشأته، مفهوم ومبادئه، وتعريف اللاعب ومعايير تأهله للمشاركة في أنشطة الأولمبياد الخاص

ويعد الهدف الأساسي من إقامة هذه الدورة هو زيادة قاعدة المدربين والمتعاملين مع الأولمبياد الخاص في مختلف مكوناته، وحث برامج المنطقة على تجديد دمائها بإضافة عناصر جديدة، وهو ما يساعد بشكل عملي في زيادة أعداد اللاعبين بمختلف برامج المنطقة.