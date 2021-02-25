ننشر مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر و جاءت كالتالي :

بتروجت و كوكاكولا يوم 8 مارس بإستاد السكة الحديد الساعة 2:30

وادي دجلة و الاتحاد السكندري يوم 15 إبريل استاد غزل المحلة الساعة 9:30

المصري و طلائع الجيش 15 إبريل استاد الإسكندرية الساعة 9:30

أسوان و الجونة 16 إبريل استاد بتروسبورت الساعة 9:30

مصر المقاصة و سيراميكا 20 إبريل استاد السلام الساعة 9:30

جدول مباريات دور الـ16 لكأس مصر

حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 10 مايو موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك في الدوري الثاني للدوري في الجولة الـ21 للدوري الممتاز و تقام بإستاد القاهرة.

كما حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 18 إبريل موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز على أن يقام اللقاء في الساعة التاسعة و النصف مساءا بإستاد القاهرة.