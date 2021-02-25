شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب ينعي محمد زمزم نجم ذئاب الجبل الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي المقاولون العرب بياناً رسمياً ينعي من خلاله، رحيل محمد زمزم نجم قلعة الجبل الأخضر، والذى ودع عالمنا صباح اليوم الخميس، وقال المقاولون في بيانه: ينعى نادى المقاولون العرب، مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد زمزم، المشرف على براعم قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب داعين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل محمد زمزم نجم المقاولون العرب السابق في عصره الذهبي، بمسجد المركز الطبي داخل النادي، حيث حرص عدد كبير من نجوم الكرة من أصدقاء الراحل على الحضور لأداء صلاة الجنازة وفي مقدمتهم، محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين، ومختار مختار نجم الأهلي السابق، وعلاء نبيل نجم المقاولون الأسبق.

ومن المقرر أن يتم نقل جثمان الراحل إلى كفر الشيخ ليتم دفنه بمسقط رأسه، عقب صلاة الجنازة.

وودع عالمنا، صباح اليوم الخميس، الدكتور محمد زمزم نجم المقاولون العرب فى عصره الذهبى، ويعد الدكتور محمد زمزم من اللاعبين المميزين الذين تواجدوا داخل نادى المقاولون العرب ونجحوا فى تحقيق بطولات مع الفريق الأول بالنادى، علاوة على وجوده فى منصب المدرب العام للفريق الأول فى أكثر من تجربة ناجحة.

محمد زمزم من الشخصيات التى لها باع طويل داخل نادى المقاولون العرب والذين حققوا نتائج وبطولات وكتب اسمه بأحرف من نور فى تاريخ نادى المقاولون العرب، سواء مدربا أو لاعبا فى صفوف قلعة ذئاب الجبل.

وتولى محمد زمزم نجم نادى المقاولون العرب والمنتخب السابق، عدة مناصب داخل نادى المقاولون العرب، كان آخرها تولى الإشراف على قطاع البراعم لكرة القدم بالنادى وقبلها الإشراف على الأكاديميات التابعة لنادى المقاولون العرب فى المحافظات والتى هدفها اكتشاف مواهب جديدة لضمها لصفوف قطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل.

وكان الدكتور محمد زمزم، نجم نادى المقاولون العرب السابق، كشف عن كواليس مفاوضات النادى الأهلى معه للانتقال إليه عندما كان لاعبا فى نادى "المياه".

وأكد الدكتور زمزم، في تصريحات إذاعية سابقة، أنه لعب مباراة ودية أمام النادي الأهلي ثم طلب محمود الجوهري التعاقد معه، وبعدها تحدث معه عبده البقال وأخبره بأن صالح سليم يريد الجلوس معه، فرحبت بالأمر وذهبت للاجتماع معه في حديقة النادي بفرع الجزيرة.