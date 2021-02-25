شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد 7 جولات للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد 7 جولات جديدة ضمن مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة 15 حتى الجولة 21 على النحو التالي:

حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 10 مايو موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك في الدوري الثاني للدوري في الجولة الـ21 للدوري الممتاز و تقام بإستاد القاهرة.

كما حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 18 إبريل موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز على أن يقام اللقاء في الساعة التاسعة و النصف مساءا بإستاد القاهرة.

استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الاسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020 /2021 باستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا.



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