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إقامة مباراتي الأهلي و الزمالك في الدوري بشهر رمضان

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القاهرة - سامية سيد - شهد جدول بطولة الدوري الممتاز إقامة مباراتي الأهلي أمام الزمالك في الدوري في الجولة الـ4 و الجولة الـ21 في شهر رمضان المقبل في التاسعة و النصف مساء بإستاد القاهرة ، وهي أول مرة في تاريخ الفريقين بإقامة مباراتهما معا في الدوري الممتاز بشهر رمضان.

حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 10 مايو موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك في الدوري الثاني للدوري في الجولة الـ21 للدوري الممتاز و تقام بإستاد القاهرة.

كما حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 18 إبريل موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز على أن يقام اللقاء في الساعة التاسعة و النصف مساءا بإستاد القاهرة.

استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الاسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020 /2021 باستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس .

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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