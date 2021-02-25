شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الاهلى والزمالك وبيراميدز المؤجلة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب المباريات المؤجلة من الدور 32 لبطولة كأس مصر بحيث تقام فى 14 أبريل المقبل حيث يلتقي الاهلى مع النصر فى التاسعة والنصف مساء الاربعاء الموافق 14 أبريل المقبل على ستاد الاهلى والسلام ، بينما يلتقى بيراميدز مع العبور بالقليوبية فى نفس اليوم على ستاد الدفاع الجوى بالتاسعة والنصف أيضاً فيما يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود فى التاسعة والنصف أيضاً بنفس اليوم على ستاد القاهرة الدولى .

وأحرز لقب كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، والأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلها تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ولم تلعب بطولة كأس مصر في الفترات من عام 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وتوقفت في موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و 1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.

وحصل الرباعي " الإسماعيلي والاوليمبي وإنبي وحرس الحدود" كل منهم على لقبين فقط، وجاء الدراويش في مركز الوصافة 4 مرات، وإنبي والاوليمبي كل منهم مرتين، وأكتفي فريق الحدود بحصد اللقب مرتين فقط دون وصافة. وحصل النادي المصري على اللقب مرة واحدة في تاريخه وجاء في مركز الوصافة 8 مرات. وتساوي فريقي القناة والترام في حصد اللقب والوصافة مرة واحدة في كل منهم.