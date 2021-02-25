شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة الأهلى بالدوري .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع منذ قليل لاعبو طلائع الجيش وجهازهم الفنى والادارى لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة الأهلى بالدوري تنفيذاً لبروتوكول اتحاد الكرة، ويستعيد فريق طلائع الجيش، جهود الرباعى عمرو جمال وناصر منسى وخالد سطوحى وعمرو السيسى لاعبو الفريق فى مباراة الأهلى، المقرر لها السابعة والنصف مساء الاحد المقبل، على استاد الاهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بعد غيابهم عن مباراة القناة الأخيرة بكأس مصر بعد حصولهم على الإنذار الثالث فى مواجهة سموحة بالدوري.

ويحتل الطلائع، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 3 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 14 هدف، وتلقت شباكه 17 هدف، وشهد أخر ظهور له في الدوري تعادل إيجابى مع سموحة بهدف لكل فريق.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.

وتأهل فريق طلائع الجيش، إلى دور الـ16 لكأس مصر، بعد تغلبه على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعهما الخميس الماضى على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر، وسجل محمد شحاتة هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة 24، بعد استقبال تمريرة أرضية سحرية من محمد ناصف وسددها مباشرة في مرمى القناة.

وكانت الأفضلية لفريق طلائع الجيش، على أغلب مجريات الشوط الأول رغم محاولات القناة لتعديل النتيجة ولكن محاوته افتقدت للشراسة الهجومية، قبل أن يعزز علي الفيل تقدم الطلائع بالهدف الثاني في الدقييقة 45 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العسكري بثنائية نظيفة.

وأضاف باسيلوس بوزاس، هدف طلائع الجيش الثالث في الدقيقة 61، بعدما مرر الكرة لترتطم بمدافع القناة وتتهادى إلى الشباك.

وسجل مروان حمدي لاعب القناة، هدف تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة 85 بعد الانفراد بمرمى الطلائع ومراوغة الحارس وتسديدها في المرمى، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الطلائع بنتيجة 3 / 1 وصعوده لدور الـ16 للكأس.

وشهدت النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، وصول طلائع الجيش الى المباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخه بعد تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائى بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبرى فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى، ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى 1-1، وأضاف الطلائع هدفين فى الوقت الإضافى.

وخسر طلائع الجيش، كأس مصر أمام الاهلى بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى، للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر



مسحة كورونا للطلائع (1)



مسحة كورونا للطلائع (2)



مسحة كورونا للطلائع (3)



مسحة كورونا للطلائع (4)



مسحة كورونا للطلائع (5)



مسحة كورونا للطلائع (6)



مسحة كورونا للطلائع (7)