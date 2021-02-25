شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 10 مايو موعداً لقمة الأهلي و الزمالك في الدور الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 10 مايو موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك في الدوري الثاني للدوري في الجولة الـ21 للدوري الممتاز و تقام بإستاد القاهرة.

كما حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 18 إبريل موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز على أن يقام اللقاء في الساعة التاسعة و النصف مساءا بإستاد القاهرة.

استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الاسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020 /2021 باستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

في سياق متصل ،كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أنه فى حالة عدم سداد النادى الإسماعيلى مستحقات نظيره النجوم خلال 30 يوما، سيتم خصم 3 نقاط من رصيده مع منحه 30 يوما أخرى وفى حالة عدم السداد سيتم خصم 6 نقاط من رصيده، ثم منحه مهلة أخرى وفى حالة عدم السداد سيتم هبوطه للدرجة الأدنى وفقا للحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية.