شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: ضحيت بالكثير من أجل الزمالك ويتم محاربتي وتشويه سمعتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، حقيقة ما تردد مؤخراً عن إهانته لقميص الزمالك، بعد ستوري نشرها عبر حسابه على انستجرام، وهو ما قوبل بغضب من عشاق القلعة البيضاء وكتب عواد عبر حسابه على تويتر:للتوضيح..أتشرف بارتدائي لتي شيرت نادي الزمالك الذي يحلم الملايين باللعب له ولا صحة لما تم ترويجه عن إهانتي لتي شيرت النادي عن طريق ستوري على إنستجرام كان غرضي من نشرها هو توضيح هدية من مشجع لنادينا العريق في السنغال.

أضاف: ضحيت بالكثير من أجل تحقيق حلمي باللعب لنادي الزمالك وهو شرف كبير أعتز به ولكن منذ يومي الأول مع الفريق ويتم محاربتي ومحاولة تشويه سمعتي بكل السبل من البعض عن طريق ترويج أخبار كاذبة

استكمل: كامل تركيزي مع الفريق وملتزم بعقدي مع النادي وأحترم وجهة نظر الجهاز الفني في مسألة المشاركة من عدمه رغم شعوري بالظلم في عديد المرات التى رأيت فيها أحقيتي بالمشاركة ولكن دومًا أفضل عدم الحديث لعلمي برغبة الكثير من المتصدين في استغلال الأمر ضد مصلحة الفريق وهي الأهم فوق الجميع

واختتم: أخيرًا.. أناشد جماهير الزمالك الوفية التى لطالما دعمت الفريق في أصعب الأوقات في الوقوف بجانبنا للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم وإعادة البسمة لقلوبهم من جديد.

وآثار محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، الجدل حوله، بعد نشره صورة عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها موجها قدمه نحو مجسم يحمل قميصه، وذلك بعد غيابه المستمر عن اللعب فى صفوف الفريق، وكان آخرها فى مباراة اليوم أمام تونجيث السنغالى، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات.