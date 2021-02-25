شكرا لقرائتكم خبر عن مختار ونبيل ورضوان يتصدرون مشهد صلاة جنازة محمد زمزم بالمقاولون ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت صلاة الجنازة على الراحل محمد زمزم نجم المقاولون العرب السابق في عصره الذهبي، بمسجد المركز الطبي داخل النادي، حيث حرص عدد كبير من نجوم الكرة من أصدقاء الراحل على الحضور لأداء صلاة الجنازة وفي مقدمتهم، محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين، ومختار مختار نجم الأهلي السابق، وعلاء نبيل نجم المقاولون الأسبق.

ومن المقرر أن يتم نقل جثمان الراحل إلى كفر الشيخ ليتم دفنه بمسقط رأسه، عقب صلاة الجنازة.



نجوم الكرة في جنازة محمد زمزم (1)



نجوم الكرة في جنازة محمد زمزم (2)



نجوم الكرة في جنازة محمد زمزم (3)



نجوم الكرة في جنازة محمد زمزم (4)



نجوم الكرة في جنازة محمد زمزم (5)



نجوم الكرة في جنازة محمد زمزم (6)



نجوم الكرة في جنازة محمد زمزم (7)

ودع عالمنا، صباح اليوم الخميس، الدكتور محمد زمزم نجم المقاولون العرب فى عصره الذهبى، ويعد الدكتور محمد زمزم من اللاعبين المميزين الذين تواجدوا داخل نادى المقاولون العرب ونجحوا فى تحقيق بطولات مع الفريق الأول بالنادى، علاوة على وجوده فى منصب المدرب العام للفريق الأول فى أكثر من تجربة ناجحة.

محمد زمزم من الشخصيات التى لها باع طويل داخل نادى المقاولون العرب والذين حققوا نتائج وبطولات وكتب اسمه بأحرف من نور فى تاريخ نادى المقاولون العرب، سواء مدربا أو لاعبا فى صفوف قلعة ذئاب الجبل.

وتولى محمد زمزم نجم نادى المقاولون العرب والمنتخب السابق، عدة مناصب داخل نادى المقاولون العرب، كان آخرها تولى الإشراف على قطاع البراعم لكرة القدم بالنادى وقبلها الإشراف على الأكاديميات التابعة لنادى المقاولون العرب فى المحافظات والتى هدفها اكتشاف مواهب جديدة لضمها لصفوف قطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل.

وكان الدكتور محمد زمزم، نجم نادى المقاولون العرب السابق، كشف عن كواليس مفاوضات النادى الأهلى معه للانتقال إليه عندما كان لاعبا فى نادى "المياه".

وأكد الدكتور زمزم، في تصريحات إذاعية سابقة، أنه لعب مباراة ودية أمام النادي الأهلي ثم طلب محمود الجوهري التعاقد معه، وبعدها تحدث معه عبده البقال وأخبره بأن صالح سليم يريد الجلوس معه، فرحبت بالأمر وذهبت للاجتماع معه في حديقة النادي بفرع الجزيرة.

وشدد على أنه رحب باللعب للأهلي وعند عودته إلى ناديه بعد جلسة صالح سليم طلب منه أحد زملائه بالذهاب للتدريب معه في نادي المقاولون، ولكنه رفض الأمر، وبعد إلحاح ذهب معه من باب المجاملة وكان انضمامه لنادي المقاولون.