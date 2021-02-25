شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغني يكشف كواليس استقالة النحاس وتمسك إدارة المقاولون بالجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب، عن كواليس عرض الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس على مجلس إدارة ذئاب الجبل، الرحيل عقب الخسارة من أسوان في الجولة قبل الماضية من الدوري، وهو الأمر الذى قابله رفض تام من قبل الإدارة.

وقال عبد الغني في تصريحات خاصة: تحدثنا مع المهندس محمد عادل المشرف على الفريق، ولكنه رفض الأمر تماماً، كنا نريد رفع الحرج عن الإدارة بعد تراجع النتائج، ولكنهم كانوا يقدرون الظروف التي يمر بها الفريق ولديهم إيمان كامل في الجهاز الفني.

أضاف: اللاعبين لم يتقبلوا أيضاً الأمر وبعضهم بكى لتعلقه بالعمل مع الجهاز الفني رافضين فكرة الرحيل.

استكمل: لا نعلق إخفاق الفريق على شماعات رغم الظروف التي مررنا بها، ولكننا تعاهدنا على البدء من جديد وكأننا جهاز فني جديد تولى مسئولية الفريق، وصعوبة المنافسة تساعدنا على التقدم لمراكز أفضل في ظل تقارب نقاط جميع الفريق.

وعصفت الإصابات بخط دفاع المقاولون العرب بعدما ضربت 3 لاعبين بذئاب الجبل، وذلك بعد خروج خالد الحسيني مدافع المقاولون للإصابة خلال مباراة فريقه مع الجونة، والتى انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الجولة 13 والمؤجلة التى أقيمت باستاد خالد بشارة.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها الحسيني إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية لينضم إلى قائمة الإصابات فى خط دفاع الفريق، بعد إصابة فادي نجاح فى العضلة الضامة وإصابة فاروقا نور الدين بشد فى الخلفية.

ويبذل الجهاز الطبي بالمقاولون أقصى طاقته لاستغلال فترة التوقف في تجهيز وتأهيل فاروقا باعتباره أقل الإصابات بين زملائه للانتظام مع الفريق خلال فترة قصيرة قبل عودة المباريات.

ويحتل المقاولون المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام، بعد الوصول إلى النقطة 14، حيث خاض ذئاب الجبل 14 مباراة بالدوري حتى الآن، فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في مباراتين وتلقوا الهزيمة في 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.

من جانبه، أعرب عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الثمين الذى حققه فريق المقاولون على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد خالد بشارة.

وقال النحاس في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: مكسب مهم في توقيت صعب بالنسبة لنا، كررنا نفس الأخطاء الدفاعية، ولكن الضغط الذي يعاني منه الفريق هو سبب تلك الأخطاء، اللاعبون مستعجلون المكسب، لم نستفيد من الشوط الأول والهواء معنا، ولكن سجلنا 3 أهداف في الشوط الثاني.