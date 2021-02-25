شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 15 مباراة جمعت زعيم الثغر ووادى دجلة قبل مواجهة استاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الاتحاد السكندرى نظيره وادى دجلة فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على استاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدورى فيما خسر وادى دجلة من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

ترتيب الاتحاد السكندرى ووادى دجلة فى جدول الدوري

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً، ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 17 هدفا، ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى ووادى دجلة

الفريقان تقابلا في 15 مباراة سابقة بالدوري كانت الغلبة خلالهم لفريق دجلة ، حيث حقق الفوز في 8 مباريات مقابل انتصارين فقط للاتحاد ، وحسم التعادل السلبي نتيجة 4 مباريات أخرى بينهما بالمسابقة ، فيما انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل لزعيم الثغر خالد قمر وتعادل لدجلة محمد عبد العاطى، فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالتعادل السلبى فى 23 اغسطس 2020 بالجولة 21 للمسابقة.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بتصحيح مسار الفريق عن طريق الاستفادة بالمباريات المؤجلة لتعديل وضع زعيم الثغر في جدول المسابقة فيما شدد التشيلى ماريو سالاس على لاعبيه ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تكلف الفريق خسارة مباريات كثيرة.

حسام حسن يبحث عن تصحيح المسار بالمؤجلات وسالاس يطالب بتفادى الأخطاء الدفاعية

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام وادى دجلة مكونا من :" حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: داميون لوي، السيد سالم، مروان النجار وهشام صالح خط الوسط: أحمد نبيل “مانجا”، حسام عاشور، خالد الغندور، كريم الديب، وعمار حمدي وفي الهجوم: رزاق سيسيه".

التشكيل المتوقع للإتحاد السكندرى أمام وادى دجلة

التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الاتحاد السكندرى

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الاتحاد السكندرى مكونا من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".