شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 15 مباراة جمعت زعيم الثغر ووادى دجلة قبل مواجهة استاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
ترتيب الاتحاد السكندرى ووادى دجلة فى جدول الدوري
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً، ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 17 هدفا، ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.
تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى ووادى دجلة
الفريقان تقابلا في 15 مباراة سابقة بالدوري كانت الغلبة خلالهم لفريق دجلة ، حيث حقق الفوز في 8 مباريات مقابل انتصارين فقط للاتحاد ، وحسم التعادل السلبي نتيجة 4 مباريات أخرى بينهما بالمسابقة ، فيما انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل لزعيم الثغر خالد قمر وتعادل لدجلة محمد عبد العاطى، فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالتعادل السلبى فى 23 اغسطس 2020 بالجولة 21 للمسابقة.
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التشكيل المتوقع للإتحاد السكندرى أمام وادى دجلة
التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الاتحاد السكندرى
ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الاتحاد السكندرى مكونا من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".