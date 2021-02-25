شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأولمبية ينعى وفاة حسين صبور رجل الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وفاة المهندس حسين صبور رئيس نادي الصيد الأسبق ورئيس اتحاد تنس الطاولة الأسبق والذي وافته المنيه صباح اليوم.

وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بخالص التعازي لأسرة الراحل الذي كان مثال للخلق الحميد والأخلاق الرفيعه وصاحب انجازات في الرياضة المصرية وأن يلهم المولى عز وجل أسرته الصبر والسلوان.

وتقام صلاة الجنازة على الراحل المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.

وتوفي المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الخميس، عن عمر 85 عاما.

ويتقدم الخليج 365 بخالص العزاء لأسرة الفقيد.