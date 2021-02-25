شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة يكشف سبب طلب الإسماعيلى مواجهة الأهلى على استاد الماكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق، عن سبب تقدم إدارة الدراويش بطلب إلى اتحاد الكرة بنقل مباراة الإسماعيلى والأهلى إلى استاد الماكس بالإسكندرية بدلاً من برج العرب، وقال أبو جريشة في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": بالأمس فقط علمت أن مدرب الإسماعيلي هو من طلب اللعب على استاد الماكس مع الأهلي وليس برج العرب، وهذه مباراة الإسماعيلي، والوضع الطبيعي كانت اللعب في الإسماعيلية، والجميع شاهد مدى العلاقات الطيبة التي تربطنا بالفريق الأحمر وإدارته ولا أعرف لماذا لا يلعب في الإسماعيلية.

وأضاف: هناك تحسن كبير في أداء الإسماعيلي في الفترة الأخيرة، وهذا ما جعل الجماهير تصبر علينا، ولدينا الكثير من الغيابات أيضاً، في المباراة الماضية فقط كان هناك لا يقل عن 6 أو 7 إصابات، وليس معقولاً أن نلعب في 11 يوم 5 مباريات، مع الإصابات كنا بندور على فريق نلعب به.

وواصل: المواقف الصعبة أفرزت لنا لاعبين مميزين مثل مصطفى فارس، وشيلونجو بدأ يحصل على فرصة، وهددنا مرمى الزمالك وإنبي وأهدرنا أهداف مؤكدة، واللاعبين يدركون المسئولية.

واختتم: الهدف واضح هو البعد عن أزمات القاع واليوم معسكر للفريق في العين السخنة، وبعد فترة راحة ونتمنى أن يكون للمعسكر مردود جيد على اللاعبين، وأن تعود الإصابات مثل باهر وبهاء مجدي.

وأعلن المدير الفنى البوسنى للإسماعيلى درجان يوفيتش قائمة الفريق التى ستغادر إلى العين السخنة تمهيدا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء الأهلى بمسابقة الدورى العام المصرى والمقرر له يوم 10 مارس المقبل.

وضمت قائمة الإسماعيلى فى المعسكر المغلق، 33 لاعبا هم :

حراسة المرمى : محمد فوزى – محمد مجدى – كمال السيد

خط الدفاع : محمد هاشم – محمد عمار – محمد بيومى – نادر رمضان – رضوان شريفى – مروان صحراوى – كاستيلو – محمد مصيلحى – حسين السيد – مصطفى الزنارى – عمر هنيدى – عبد الله جمعة

خط الوسط : عماد حمدى – عمر الوحش – نادر رمضان – الضرف – مصطفى فارس – محمد صادق – مدحت فقوسة – احمد مدبولى – محمد حسن – زياد طارق – احمد مصطفى – عبد الرحمن مجدى – عبد السميع "ميعا"

خط الهجوم : شكرى نجيب – محمد الشامى – بينسون شيلونجو – فخر الدين بن يوسف – ارى بابل

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر العين السخنة، بجانب تجهيزهم نفسيا قبل مواجهة الأهلى المصيرية للخروج من كبوة النتائج السلبية وبدء مرحلة تصحيح وضعية الدراويش فى جدول تريتب الدورى الممتاز.