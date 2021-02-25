شكرا لقرائتكم خبر عن المدير العام لوفاق سطيف: طلبنا من كاف استضافة مصر لجميع مبارياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فهد حلفاية المدير العام لنادى وفاق سطيف الجزائرى، أن النادى قدم طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموافقة على خوض جميع مبارياته في دور المجموعات بمصر، وقال حلفاية فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": طلبنا لعب جميع مبارياتنا في مصر بداية من مباراة أورلاندو بايرتس في كأس الكونفدرالية، يوم 10 مارس وعقدنا اجتماع مع المدرب للاتفاق على هذا الأمر.

وأضاف: الحدود مغلقة بسبب كورونا، والأمر سيكون صعب للسفر، وطلبنا من الشقيقة مصر استضافة المباراة يوم 10 ومن المقرر أن نبقى بها حتى يوم 19 لخوض باقي المواجهات.

واختتم: السلطات الجزائرية تتحدث مع نظيرتها المصرية وننتظر الإجابة اليوم، وإذا وافقت مصر سنقوم بجميع الإجراءات، ووفاق سطيف لا يخشى أي فريق والحدود مغلقة ولن نتمكن من استضافة الفرق وإذا لم تفتح الحدود سنلعب 6 مباريات خارج الديار.

وطلب نادي وفاق سطيف الجزائري، إقام مباراة ضيفه أورلاندو بايرتس بطل جنوب أفريقيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الأولى في كأس الكونفيدرالية الأفريقية في مصر أو مالي.

وقال المدير العام لوفاق سطيف الجزائري، فهد حلفاية، في تصريحات للإذاعة، إن وفاق سطيف سيقترح على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة المباراة المقرر لها يوم العاشر من مارس المقبل في مصر، لأن الفريق سيخوض مواجهة أهلي بنغازي الليبي بعد أسبوع من ذلك في مصر أيضا.

وأشار فهد حلفاية، إلى أنه في حال تعذر إقامة اللقاء في مصر، أنه اختار مالي كخيار ثان لاستضافة المباراة.

وكانت السلطات في الجزائر قد رفضت إقامة مباراة شباب بلوزداد وضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، في الأسبوع الماضي، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالجزائر، خوفا من انتشار السلالة المتحورة لفيروس كورونا التي ظهرت بجنوب أفريقيا.

ووافق الاتحاد الأفريقي على نقل المباراة للعاصمة التنزانية دارالسلام، حيث ستقام الأحد المقبل، بعد قبول الاتحاد التنزاني استضافة المباراة.

كما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة الوداد المغربي ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقيبدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، فى دولة بوركينا فاسو.

واستقر كاف على إجراء المباراة في بوركينا فاسو يوم 28 فبراير الجاري، بعدما توصلت الجامعة الملكية المغربية "الاتحاد المغربي لكرة القدم" مع نظيرتها فى بوركينا فاسو إلى اتفاق على احتضان مباراة الفريق الأحمر وضيفه الجنوب أفريقي.