شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مروان محسن سيحدد مصيره مع الأهلى بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى أحمد شوبير منتقدى مروان محسن مهاجم الأهلى بتخفيف حجم الضغوط الملقاة على اللاعب، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "ليلة مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى قرأت خبر عن مفاوضات بين الأهلى مع ناديى سموحة والاسماعيلى لمنحهم مروان محسن مهاجم الفريق، ليلة المباراة يا جماعة بنتكلم فى إعارات ومفاوضات".

ويضيف شوبير: "والتر بواليا بيضيع أجوال فخر الدين بن يوسف بيضيع أهداف بلاش دول عماد متعب كان بيضيع المهاجمين فى أوروبا بيضيعوا عادى جدا، ليه الناس مركزة مع مروان محسن وعالطول هجوم ضارى ومستمر وبدون مناسبة ولا سبب".

وأكمل شوبير: "لما مروان يلعب وحش من حقك تنتقده بس لما يلعب كويس لازم تشيد بيه وحقيقى الولد عمره ما اتقاله كلمة كويسة، طول الوقت ضغوط ضغوط، كتر الزن عليه هيخليه متوتر، ومن دلوقتى بقول مروان محسن آخر السنة هيشوف هيكمل مع الأهلى ولا لأ، مش مروان بس أى لاعب آخر كل موسم بيقعد يشوف المدرب بيعتمد عليه ولا لأ هيقدر يكمل ولا لأ ويأخد قراره".

وأردف شوبير: "عشان الناس متقولش شوبير قال مروان محسن هيمشى من الأهلى آخر السنة، اللى هيحصل طبيعى مع أى لاعب بيقيم نفسه بنهاية الموسم ويحدد خطوته المقبلة، لازم ندعم مروان، دعمنا متعب وشيكابالا ومصطفى محمد وحازم إمام اشمعنى مروان محسن".

وتابع شوبير: "بشعر كأن فى تار بايت بين الجمهور ومروان محسن والأمر ده صعب جدا وبصراحة دى مش أجواء كورة بالراحة شوية على اللاعب".

ونفى مسئولو النادى الأهلى التفكير فى إعارة مروان محسن نهاية الموسم الجاري بدعوى تراجع مستواه، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن مروان محسن مُستمر مع الفريق ولا توجد أي نية للاستغناء عنه على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. وشهدت الفترة الماضية أنباء حول تفكير إدارة الأهلي في بيع مروان محسن بنهاية الموسم الجاري.

وازداد الجدل بعدما خرج تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن بتصريحات تليفزيونية مؤخراً قال فيها إن الإعارة قد تكون الحل لخروج مروان محسن من دائرة الانتقادات التى يتعرض لها مؤخراً.

وكشف تامر النحاس عن إمكانية رحيل مروان محسن من الأهلي نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة إذا كان هذا حلاً لموجة الهجوم الشرسة التى يتعرض لها اللاعب مؤخراً.

وفتحت هذه التصريحات الباب حول إمكانية رحيل مروان محسن عن الاهلى لكن إدارة القلعة الحمراء أكدت أن هذا الأمر لم يتم طرحه من الأساس لأن الفريق في مرحلة هامة من الموسم.