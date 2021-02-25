شكرا لقرائتكم خبر عن ماكيدا: الأهلي كان فريق مرعب خلال تواجدي بالاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى خوان ماكيدا مدرب الاتحاد السكندري السابق، أن الفترة التي قضاها بمصر كانت مميزة، إلا أن مبارياته أمام الأهلي كانت الأصعب بسبب امتلاك الفريق الأحمر لعدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارة، وقال ماكيدا في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": علاقتي بجماهير الاتحاد السكندري كانت مميزة جداً، وتواجدي بالاتحاد كان أهم وأفضل فترات حياتي، واستمتعت كثيراً بوجودي هناك، رأيت عدداً كبيراً من اللاعبين الأكفاء هناك مثل إبراهيم سعيد وسيد غريب ومحمود سمير وكاسونجو، حسن إمام، ونور السعيد، كلهم لاعبين أكفاء، ولا أدري إن كانت لهم حظوظ في الاحتراف ولكنهم من الطراز الأول.

أضاف: في ظل وجودي بالاتحاد كان الأهلي فريق كبير جداً ومرعب مثل عبد الله السعيد وبركات ووائل جمعة، كان جيل من ذوي الخبرة والوضع الآن مختلف، فالزمالك لديه فريق قوي الآن، ولكن في خلال فترة تواجدي الأهلي كان قوي جداً، والقطبين الآن متساويين في القوة.

استكمل: هناك الكثير من المدربين الجيدين بمصر من أصحاب المهارة والخبرة، مثل طارق العشري وحسام حسن وحلمي طولان، ومختار مختار والآن إيهاب جلال حقق نتائج جيدة مع المقاصة.

واختتم: أتابع الكرة المصرية والدوري، وأحب الكرة المصرية كثيراً وأعلم جميع الفرق التي تلعب في الدوري ومن الممكن العودة في المستقبل إلى مصر، ويسعدني التواجد بها والحديث مع المشجعين.

ويواجه الاتحاد السكندرى نظيره وادى دجلة فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على استاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدورى فيما خسر وادى دجلة من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة.