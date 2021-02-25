بيراميدز لا يعرف الفوز على الجونة فى 6 مباريات قبل صدام الدفاع الجوى الليلة

القاهرة - سامية سيد - يستضيف بيراميدز نظيره الجونة فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها بيراميدز بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على راسينج كلوب الإيفوارى والتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية، كما شهد آخر ظهور للفريق السماوى بالدورى فوزه على الطلائع بهدف دون رد، فيما خسر الجونة من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة عشرة للدوري.

ترتيب بيراميدز والجونة فى جدول الدورى

ويحتل بيراميدز المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكهم 12 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

تاريخ مواجهات بيراميدز والجونة

تاريخيا.. لم يعرف تاريخ مواجهات الفريقين سوى ثلاث نتائج فى مواجهاتهما السابقة بالدورى، وهى التعادل بهدف لكل فريق فى أول 3 مواجهات، و2/1 فى لقاء الدور الثانى لدورى الموسم قبل الماضى، ونتيجة 3/2 فى المواجهة الأخيرة.

البداية.. فى موسم 2014/2015، عقب صعود بيراميدز لأول مرة فى تاريخه تحت مسمى الأسيوطي سبورت، وهى المواجهة الأولى فى الجولة الرابعة بمنتجع الأسيوطي ببنى سويف، تقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 71 عن طريق عطية النشوى، وتعادل الضيوف بعدها بتسع دقائق عن طريق سعد حسنى من ضربة جزاء احتسبها الحكم وليد عبدالرازق في 30 سبتمبر 2014.

وفى الدور الثاني بالغردقة، تقدم سعد حسنى لأصحاب الأرض من ضربة جزاء احتسبها الحكم وليد عبدالعزيز فى الشوط الأول، وتعادل الضيوف عن طريق برنس نانا في الشوط الثاني في 31 مارس 2015.

وفى العام الماضي، بالدفاع الجوى تقدم الضيوف عن طريق مدافعه المخضرم أحمد سعيد أوكا، قبل أن يتعادل البرازيلي كينو فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفى الدور الثانى بالغردقة، حقق الجونة الفوز بهدفين مقابل هدف، سجل إسلام عبد النعيم، وأحمد ياسر ريان للجونة، وعبد الله السعيد لبيراميدز.

وفى الدور الأول لدورى الموسم الماضى بين الفريقين فاز الجونة على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للجونة أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى ووالتر بواليا، فيما سجل ثنائية بيراميدز عبد الله السعيد فى اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوى بالجولة الثامنة للمسابقة في 17 ديسمبر 2019.

وفى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى فاز الجونة على بيراميدز بهدفين مقابل هدف ، سجل ثنائية الجونة والتر بواليا وسجل هدف بيراميدز جون انطوى فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى 6 سبتمبر 2020 على ستاد خالد بشارة بالغردقة بالجولة 25 للمسابقة.