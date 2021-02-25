شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الأهلى عايز يلعب فى استاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى لديه ترحيب باللعب على استاد الإسماعيلية أمام الدراويش وليس استاد المكس فقط، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الإسماعيلى طلب نقل مباراته مع الأهلى لاستاد المكس والأهلى مرحب ومعندوش أى مشكلة وقالوا دى مباراة الإسماعيلى ولو الأمن وافق نلعب فى الإسماعيلية إحنا جاهزين ومفيش أى مشكلة".

وتابع شوبير: "فى غضب وصدمة فى الأهلى بعد الخسارة من سيمبا التنزانى، الأهلى أمامه مباراتين صعبتين أمام فيتا كلوب رايح جاى لازم يفوز بيهم، الموقف مبقاش لطيف، المريخ بدأ ضعيف ولغبط المجموعة خالص".

وعن أزمة محمود سعد قال شوبير:" محمود سعد بيقول أن اتقاله دورك انتهى وخد مستحقاتك وامشى ونعملك حفل تكريم وهو رفض وقال أنا مغلطتش ولم أقصر فى شىء، واتحاد الكرة بيقول صدر قرار بإقالته وإيقاف مستحقاته بسبب أزمة منتتخب الشباب ومحمود سعد بيقول محدش سألنى فى تعيين مدربى المنتخبات وبالأخص محمود جابر".

ويضيف شوبير:" اتحاد الكرة بيقول عنده وجهة نظر فنية وعايز يغير شكل القطاع الفنى فى الجبلاية، ومن وجهة نظرى لازم نعالج الأمور بشكل أفضل، يتقال شكرا كتر خيرك ويكون فى تعامل بإحترام".

وعن المنتخب علق شوبير:" عمرو وردة خارج حسابات المنتخب وأحمد المحمدى ليس من قناعات حسام البدرى الذى سوف يستدعى محمد صلاح والننى وتريزيجيه وكوكا ومصطفى محمد من المحترفين".

فى سياق آخر، أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي فى تصريحات صحفية بعد مباراة سيمبا، أن الفريق قادر على حسم الصعود عن المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا خلال المباريات المقبلة ، وقال موسيماني: "لا يزال أمامنا 4 مباريات متبقية لتحقيق هدف الصعود، وسنعمل على ذلك بداية من المباراة المقبلة"

وأكد أن الأهلي دخل مباراة سيمبا بهدف اللعب على الاستحواذ في منتصف الملعب، وأتيحت له فرص في الشوط الأول لكن لم تترجم لأهداف، ومثل هذه المباريات تتأثر بهدف أو فرصة.

وأشار موسيماني إلى أن المباراة كان من الممكن أن تلعب في ظروف أفضل من هذه الأجواء الصعبة، لكن علينا التعامل مع الخسارة بشكل احترافي والتفكير فيما هو قادم.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أنه مدرب محترف ولا يشغله حضور الجماهير ما دام «كاف» قرر ذلك، ولكن الأجواء التي أقيمت فيها المباراة لا تحدث في أي مكان في العالم.