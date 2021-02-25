شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير ينضم لقائمة إصابات المقاولون بعد تعرضه لشرخ فى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم محمد سمير مدافع المقاولون العرب إلى قائمة الإصابات بفريق ذئاب الجبل، وأكد الدكتور وائل نبيل رئيس الجهاز الطبى فى المقاولون، فى تصريحات خاصة أن سمير تعرض لإصابة بشرخ فى إصبع اليد وترتب على ذلك وضع يد اللاعب فى جبيرة إلا أنه يخوض التدريبات بشكل طبيعى مع المقاولون.

وأضاف نبيل أن باسم على سينتظم فى تدريبات الفريق خلال 48 ساعة على الأكثر، وذلك بعد تعافيه من إصابة الشد فى العضلة الأمامية، فيما أصبح فاروقا نور الدين مدافع الفريق جاهزاً للمشاركة في المباريات.

واقترب ثنائى هجوم المقاولون العرب محمد سالم والتونسى هيثم الجوينى من دعم صفوف الفريق خلال المباريات المقبلة، بعد اقترابهما من التعافى من الإصابة التى أبعدتهما عن المشاركة مع ذئاب الجبل خلال المباريات الماضية، وكان الجوينى قد تعرض لكدمة فى الظهر، فيما غاب سالم لفترة طويلة بسبب إصابته فى الركبة.

وأعرب عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الثمين الذى حققه فريق المقاولون على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال النحاس، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "مكسب مهم فى توقيت صعب بالنسبة لنا، كررنا نفس الأخطاء الدفاعية، لكن الضغط الذى يعاني منه الفريق هو سبب تلك الأخطاء، اللاعبون مستعجلون المكسب، لم نستفيد من الشوط الأول والهواء معنا، ولكن سجلنا 3 أهداف في الشوط الثاني.

وأضاف النحاس كان حرام أن نتعادل أو نخسر بعد تلك المباراة، وأعلم أن الضغط الذى نعاني منه هو سبب الأخطاء والمركز الحالي لا يليق بمستوى المقاولون، وأتمنى أن المكسب يجيب مكسب.

وتابع لا توجد مبررات لكننا لم يكن لدينا مدافع اليوم على دكة البدلاء، ضغط المباريات سببت الكثير من الإصابات وكورونا ضربت 14 لاعبا، التغييرات اليوم كانت أفضل، والأخطاء سهلة جداً وبسيطة وعدم وجود مدافعين وبدائل هو ما أثر علينا.

واستأنف: سيناريو مباراة مثل سموحة وأسوان والمصرى قدمنا أداء جيدا وخسرنا، خوف اللاعبين على المكسب اليوم سر لفوز، والأخطاء اليوم جاءت بسبب ارتياح اللاعبين للتقدم بثلاثية، وربنا وحده أعلم الدقائق الأخيرة كيف مرت علينا.

وأضاف: الروح التى قدمها نجوم المقاولون القدامى ومدربين قطاع الناشئين هي سر الفوز اليوم، والظروف الصعبة التى نمر بها هي سبب عدم مشاركة لاعبين من القطاع حتى الآن، معنا فريق محترم، وتواجد المهندس محمد عادل معنا حفزنا بشكل كبير.

واختتم: كل المجموعة أجادت رغم الأخطاء ولكن مباراة اليوم من اللقاءات التى اعتادت عليها من أمير عابد ولويس إدوارد، واستفادنا من أخطاء الجونة، وأحي رضا شحاتة لديهم فريق محترم.