شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يخضع لاختبار طبى بالزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، لاختبار طبي على هامش المران الجماعي، اليوم، استعدادا لمباراة وادى دجلة المقرر لها الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي مازال الأبيض يتصدرها برصيد 29 نقطة، بعد خوض 12 مباراة، انتظارا لخوض الغريم التقليدى النادى الأهلى لمبارياته المؤجلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته عصر اليوم، عقب الحصول على راحة سلبية أمس، تزامنا مع العودة من السنغال صباحا، بعد مواجهة تونجيت أول أمس، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات الأفريقي والتي حسمها التعادل السلبي.

وغاب الونش عن رحلة الزمالك للسنغال، بسبب إصابته بورم في الركبة، وشعوره بآلام شديدة، ما جعل الجهاز الفنى يفضل إراحته وعدم ضمه لقائمة مباراة تونجيت، وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام الماضية، مع عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وتحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي الذى تابع حالة اللاعب من السنغال.

ويسعى الزمالك لتجهيز الونش للتواجد فى التشكيلة الأساسية لمباراة وادى دجلة، لكونه عنصر أساسي بالفريق لا غني عنه، وسيحدد الاختبار الطبي الذى سيخضع له اللاعب قبل المران، إمكانية مشاركته في التدريب من عدمه، وفى حالة عدم شكواه من آلام سيشارك بشكل طبيعى.

وطلب البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، من لاعبيه غلق صفحة مباراة تونجيت نهائيا وذلك فور الوصول للقاهرة منذ قليل، قادمين من السنغال، والتفكير في مباراة دجلة، لتحقيق الفوز واستمرار المنافسة على صدارة ترتيب الدوري.