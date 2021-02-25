شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب دورى محترفى كرة اليد قبل الجولة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق الزمالك ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 16 نقطة قبل الجولة السادسة، التى تنطلق اليوم الخميس، فى المرحلة الثانية من الموسم الجديد، بينما يأتى الأهلى فى المركز الثانى بنفس الرصيد ويتفوق الزمالك بفارق الأهداف، يليه سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 15 نقطة ومن بعده الأوليمبي بالمركز الرابع برصيد 11.5 نقطة .

وتقام على مدار اليوم الخميس، مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من، الأهلى مع الأوليمبي والطيران مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الزهور وهليوبوليس مع الزمالك .

فيما تقام الجولة السابعة غدا الجمعة ، بمواجهات بين كلا من: الأهلى مع سبورتنج والطيران مع الأوليمبي وطلائع الجيش مع الزمالك وهليوبوليس مع الزهور.

وأعلن مسئولو إتحاد كرة اليد تأجيل الجولتين الحادية عشر والثانية عشر بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر ، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا .

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1 و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.