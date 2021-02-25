"لدينا الكثير من الأموال".. جوارديولا يكشف سر نجاح مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعترف الكتالوني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن السر وراء نجاح الفريق السماوي يعود لإنفاق النادي الكثير من الأموال لتدعيم صفوف سيتزنز.

ويتصدر مانشستر سيتي حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة وبفارق 19 نقطة عن ليفربول حامل لقب بريميرليج الموسم الماضي والذي تراجع إلى المرتبة السادسة بجدول الترتيب.

ونجح سيتي في تحقيق 19 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات بعدما نجح في الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بنتيجة 2-0 في ذهاب دور الـ16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعترف جوارديولا بأن ثروة السيتي المملوكة لإمارة أبو ظبي منحتهم أفضلية في التعاقد مع العديد من الصفقات.

وقال بيب: "لدينا الكثير من الأموال لشراء الكثير من اللاعبين الرائعين".

وأضاف: "بدون لاعبين جيدين لا يمكننا فعل ذلك، اللاعبون رائعون ولديهم علاقة جيدة مع بعضهم البعض، يلعبون في كل مباراة ويفكرون فقط في الفوز بتلك المباراة".

ومنذ تعيين جوارديولا كمدير فني لمانشستر سيتي في عام 2016، أنفقت إدارة النادي السماوي أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعبين أمثال رياض محرز، برناردو سيلفا، ليروي ساني وجابرييل جيسوس لتعزيز خط الهجوم.

وفي مجال الدفاع -على وجه التحديد-، أنفق السيتي مبالغ كبيرة لتدعيم الخط الخلفي للفريق، كان آخرها بالتعاقد مع روبن دياش مقابل 64 مليون جنيه إسترليني، وسبقه نجوم كبار مثل جون ستونز، كايل ووكر، إيمريك لابورت، ناثان آكي وجواو كانسيلو.