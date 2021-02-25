بعد بيان الإسماعيلي.. أبو جريشة: من الطبيعي مواجهة الأهلي على ملعبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، أن أداء الفريق في تحسن، لافتًا إلى أن مستوى الفريق يتطور على الرغم من كثرة الغيابات في الفترة الماضية.

وأضاف أبو جريشة في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الخميس، أن هدف الإدارة والجهاز الفني الخروج من الوضع الحالي.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد تسع نقاط، حيث لم يحقق "الدراويش" سوى فوز وحيد كان أمام أسوان بعد خوض 13 مباراة.

وعن طلب إدارة الإسماعيلي تغيير ملعب مباراة الأهلي، قال :"المدير الفني هو من طلب إقامة المباراة على ملعب المكس".

وتابع :"هذه المباراة تخص الإسماعيلي، ومن الطبيعي إقامة المباراة على ملعبنا خاصة تجمعنا علاقات طيبة مع الأهلي".

وكان نادي الإسماعيلي أصدر بيانًا رسميًا أمس الأربعاء، طلب من خلاله الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة على ملعب "المكس" بدلاً من "برج العرب".

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي بخصمه الأهلي في العاشر من مارس المقبل ضمن مسابقة دوري we المصري.