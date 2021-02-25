"عبء علينا".. نجم الزمالك السابق يرد على مستقبل ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال فاروق جعفر نجم نادي الزمالك، إن تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي سيكون بمثابة عبء على القلعة البيضاء في الفترة المقبلة خاصة في ظل قلة الإمكانيات المادية.

وأضاف جعفر في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"الزمالك لا يستطيع صرف أموال ستكون عبء على النادي في الفترة المقبلة، الظروف الحالية صعبة سواء على اللاعبين والإدارة".

وتابع :"اللجنة الحالية في نادي الزمالك رغم اختلاف الإمكانيات عن الفترة السابقة وقلة الخبرات إلا أنها تحاول".

وواصل :"الزمالك الآن في مرحلة صعبة بسبب الإمكانيات لنرى الإدارة السابقة كانت تستطيع جلب طائرة خاصة في 24 ساعة، لكن كل الشكر للجنة الحالية على ما تقدمه".

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي حيث يحق للاعب التونسي التوقيع لأي نادٍ في الفترة الحالية على أن يكون انتقاله بصورة مجانية في الصيف المقبل.

وكان ساسي انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من النصر السعودي ليحقق اللاعب لقب الكونفدرالية والسوبر الأفريقي إلى جانب السوبر المصري مع القلعة البيضاء.