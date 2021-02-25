الدوري المصري | الاسماعيلي يُطالب بنقل مباراة الاهلي إلى ستاد المكس

أعلن النادي الإسماعيلي عن تقدمه بطلب رسمي للاتحاد المصري اليوم الأربعاء بنقل مباراته مع ضيفه الأهلي المقرر لها في العاشر من مارس القادم، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري، إلي استاد المكس بالإسكندرية بدلًا من ملعب برج العرب.

ذكر الإسماعيلي في بيان رسمي اليوم أن هذا الطلب يأتي بناء على رغبة من الجهاز الفني للفريق بقيادة دراجان يوفيتش.

يذكر أن الفريق سيدخل فى معسكر مغلق غدًا بإحدى القرى فى مدينة العين السخنة لمدة خمسة أيام استعدادا لاستئناف مباريات الدورى بعد طلب يوفيتش على أن يعود الفريق للتدريبات بملعبه عقب إنتهاء المعسكر.

يعاني الإسماعيلي، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في الدوري المصري، من البداية الكارثية في المسابقة هذا الموسم، حيث يقبع في المركز السادس عشر (الثالث من القاع) برصيد تسع نقاط من 13 مباراة، من خلال تحقيق فوز واحد وستة تعادلات و ست هزائم، ليصارع مبكرًا من أجل تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية.