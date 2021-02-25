الامارات | وفاة والد حارس ليفربول أليسون بيكر غرقاً

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد حارس ليفربول أليسون بيكر غرقاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الشرطة البرازيلية الليلة الماضية أن والد حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر غرق في بحيرة، بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل.وأوضح مفتش الشرطة في لافراس دو سول دوروتيو، ماتشادو فيليو لصحيفة "غلوبو" البرازيلية أن جوزيه بيكر (57 عاما) كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته عندما وقع الحادث بعد ظهر أمس، واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

وأرسل نادي إنترناسيونال، الذي لعب له الشقيقان أليسون وموريل، بتعازيه من خلال حسابه الرسمي في "تويتر". وقال النادي «ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسين السابقين أليسون وموريل».

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