شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل كلمة السر فى مواجهات الإنتاج الحربى وإنبى قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره إنبى فى الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق بنفس الجولة.

موقف الإنتاج الحربى وإنبى فى جدول الدوري

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، فيما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

تاريخ مواجهات الإنتاج الحربى وإنبى تاريخيا.. تحمل مواجهة اليوم الرقم 18 في تاريخ مواجهات الفريقين، تفوق إنبي في 6 مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات للإنتاج الحربى، بينما انتهت 8 مواجهات بالتعادل، منها مواجهات موسمين متتاليين، سجل إنبي 17هدفا مقابل 13 للإنتاج الحربى. انتهت مواجهة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز الإنتاج الحربى بهدف دون رد سجله محمد رجب فى 17 أكتوبر 2019 ، فيما انتهت مواجهة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز انبى بهدفين دون رد سجلهما رامى صبرى وأحمد على فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاهلى والسلام بالجولة 21 للمسابقة فى 21 اغسطس 2020.

صدقى يطالب بالتركيز للخروج من المأزق وطولان يطالب باستعادة الانتصارات

طالب حمادة صدقى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بالتركيز لتحقيق الفوز لاسيما أن مباراة اليوم لاتقبل القسمة على اثنين في ظل تعقد موقف الفريق بجدول المسابقة، في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لانبى الذى يدير المباراة بالتليفون لإصابته بكورونا على لاعبيه ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات لإستعادة مركز مميز بجدول المسابقة.

التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام انبى

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام انبى مكونا من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".

التشكيل المتوقع لإنبى أمام الانتاج الحربى

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام الإنتاج الحربى مكونا من :"محمود جاد ، رامي صبري، كريم فؤاد، علي فوزي، زياد بوغطاس ، صلاح ريكو، محمد مرسي، مصطفى عادل، عبد الرحمن عامر ، دينوبيتر جود، جون اوكاي".