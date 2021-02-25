شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: مجاهد مش عايز يدفع مرتبى.. وعايزين يحققوا معايا ومدرب الستة لأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب أنه لم يتلقى استدعاء من لجنة الانضباط باتحاد الكرة لسماع أقواله فى أزمة منتخب الشباب بتونس، وقال ربيع ياسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم "لم أتلقى أستدعاء من لجنة الانضباط لسماع أقوالى ، وبعدين هو أنا اتغلبت ستة ولا سبعة عشان يسمعوا أقوالى".

ويضيف ربيع ياسين :"عايز أعرف هيسألونى فى ايه، أنا مدرب يعنى اتسأل فى هزيمة فى شغل بدنى فى تكتيك، ده المدرب الأمريكى اللى خسر ستة محدش حقق معاه، والموضوع معايا واضح وصريح وكله بالمستندات وقولت موقفى كاملا".

وأكمل مدرب منتخب الشباب السابق: "أنا ابن مصر وبحاول وبجتهد وأخلصت لربى ثم وطنى، ما تجيبوا اللاعيبة وتسألوها أنا دربت 2000 لاعب وزرعت فيهم الحب والوطنية والإخلاص وكنت رايح تونس أرجع بكأس أفريقيا".

وأردف ربيع ياسين "كل اللى بيحصل دلوقتى عشان أحمد مجاهد عايز يخصم مرتب شهر 12 مش عايز يدفعه ليا مع إنى تعبت واشتغلت بما يرضى الله فى كل يوم فيه".

ويضيف "الدولة بتقف مع المخلصين أمثالى وأرسلت تقريرا فنيا كاملا عن البطولة وخدت إجراءات قانونية ضد طبيب منتخب الشباب وبالمستندات توجهت للنائب العام، وفندت كل الاتهامات الباطلة ضدى".

وأكمل "الموضوع واجعنى أوى وملتزم وماشى بالقانون وبالحق والأدب، وراتبى حقى وعدل ربنا".

وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، تجميد رواتب لجنة الانضباط بالجبلاية بسبب تأخر اللجنة فى إصدار القرارات النهائية بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.

وانسحب منتخب الشباب من تصفيات أمم أفريقيا للشباب فى تونس بسبب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين ، حيث تضغط اللجنة الثلاثية لصدور قرارات رادعة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم أن جهاز منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، انتهى عمله منذ 20 ديسمبر الماضى بعد الخروج من منافسات التصفيات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه تم تجميد المستحقات مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات لجنة الانضباط بسبب واقعة تفشى إصابات فيروس كورونا فى صفوف المنتخب.