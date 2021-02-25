شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يقترب من خلافة محمود سعد فى الإدارة الفنية للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ضياء السيد المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر للشباب والمدرب العام للمنتخب الأول من تولى منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة خلفا لمحمود سعد الذى تمت إقالته منذ أيام، ويتم البحث حاليا عن شخص جديد يتولى هذا المنصب، والأقرب هو ضياء السيد الذى نجح من قبل فى تولى هذا المنصب لعدة سنوات بدولة الإمارات.

وقرر رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إيقاف مستحقات محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة السابق والذى تم إنهاء عمله بقرار من اللجنة الثلاثية والبحث عن مدير فنى جديد واستقر مسئولو اللجنة الثلاثية بالجبلاية على إسناد مسئولية الإدارة الفنية باتحاد الكرة إلى حاتم سرور موظف الجبلاية لتولى الإدارة بعد إقالة محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة من قبل رئيس اللجنة الثلاثية، لحين البحث عن مدير فني جديد.

وشهد مقر اتحاد الكرة واقعة طريفة بعد رفض محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة السابق، منح المفتاح الخاص بمكتبه إلي مسئولى اللجنة الثلاثية وأيضا القيام بالحصول على النسخة الاحتياطية ورفض منحها للمسئولين بعد مغادرته للمقر عقب قرار إنهاء عمله.

وقرر رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تشكيل لجنة من الموظفين لكسر باب مكتب محمود سعد وافراغ المحتويات الموجودة في المكتب من أجل منحه لإحدي الإدارات الجديدة.