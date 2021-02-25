شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة رحيل ديانج عن الأهلى وتعاقد الأحمر مع 4 صفقات فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الإعلامى أحمد شوبير رحيل المالى أليو ديانج عن النادى الأهلى لفريق جالطة سراى التركى، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "سألت المسئولين فى الأهلى وناس قريبة من ديانج عن حقيقة تلقيه عرضا من جالطة سراى التركى قالولى مفيش أى كلام فى هذا الشأن، وقالولى نصاًً مفيش اتصال ولا رسمى ولا شفوى ولا أى شىء بين الطرفين".

وتابع شوبير "باحترم اجتهاد بعض الصحفيين لكن الأمور زادت عن الحد مع الأهلى، كل يوم اقرأ الأهلى تعاقد مع صفقة جديدة يعنى مثلا الأهلى هيتعاقد مع 4 صفقات فى الأسبوع ولا 120 صفقة فى السنة مينفعش كده يا جماعة".

وأردف شوبير "الأهلى لا عايز يتعاقد مع لاعب خط وسط ولا مهاجم ولا مدافع ولا حارس مرمى والأمور مستقرة داخل لجنة التخطيط وتسير بهدوء".

وأكدت صحيفة "TaK Vim" التركية أن أليو ديانج نجم خط وسط الأهلى، محط اهتمام فريق جالطة سراى لضمه على طريقة مصطفى محمد مهاجم الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت أن ديانج خطف أنظار كشافى جالطة سراى التركى، خلال متابعتهم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، وقدموا تقريراً إيجابياً عن النجم المالى إلى الجهاز الفنى بقيادة فاتح تريم، لاتخاذ قرار حاسم بشأن بدء المفاوضات الرسمية مع الأحمر.

وكان الأهلى قد تعاقد مع أليو يانج مقابل مليون و100 ألف دولار قادما من مولودية الجزائرى فى الانتقالات الصيفية فى عام 2019، لينج فى التتويج مع الأهلى بالدورى والكأس ودورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية مونديال الأندية.

خاض أليو ديانج مع الأهلى هذا الموسم 16 مباراة فى جميع المسابقات، 9 مباريات فى الدورى، و4 فى دورى أبطال أفريقيا، و3 لقاءات فى كأس العالم للأندية، استطاع خلالها تسجيل هدف وحيد وصناعة مثله كان أمام سونيديب.

ومع الأهلى لعب ديانج 57 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى، وجاءت أهدافه في شباك سونديب وكانو سبورت وبيراميدز.