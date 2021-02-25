شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: هل عودة جنش لعرين الزمالك بسبب اهتزاز مستوى أبو جبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل الإعلامى أحمد شوبير عن أسباب عودة محمود جنش لحراسة مرمى الزمالك بشكل أساسى فى المباراة الأخيرة، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "اسم جنش بدأ يتصاعد مرة أخرى فى الزمالك وباتشيكو منحه فرصة المشاركة بشكل أساسى فى مباراة تونجيث الصعبة خارج ملعبه".

ويضيف شوبير "هل تشهد الفترة المقبلة استمرار جنش كحارس أساسى للزمالك، هل هذا القرار جاء بسبب اهتزاز مستوى محمد أبو جبل بعض الشىء فى الفترة الأخيرة، لكن المؤكد أن جنش وعواد وأبو جبل ثلاثى مميز فى حراس مرمى الكرة المصرية".

وتابع شوبير "الزمالك يجهز الونش لمواجهة وادى دجلة والونش أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا غنى عنه فى الدفاعات البيضاء".

وفاجأ البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، الجميع بمشاركة محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمي، في التشكيلة الأساسية لمباراة تونجيث السنغالي، التي أقيمت ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبى.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، سر مشاركة جنش فى التشكيلة الأساسية، موضحا أن باتشيكو اتخذ القرار بعد كثرة أخطاء محمد أبو جبل الحارس الأساسي في المباريات الأخيرة وخاصة في مباراة الإسماعيلي بالدوري.

وأضاف المصدر أن باتشيكو احتفظ بالقرار لنفسه وبدأت تظهر ملامح رغبة المدرب في تواجد جنش بالتشكيلة الأساسية، خلال المران الأخير للزمالك في السنغال، حيث تأكد الجميع بعد التدريب من استبعاد أبو جبل ومشاركة جنش أساسيا.

أوضح المصدر الزملكاوى أن باتشيكو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار تشكيل مباريات الزمالك ومشاركة جنش قراره الشخصي بدون أي تدخلات من أحد.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي، للمباراة الثانية على التوالى بدورى الأبطال الأفريقى، أمام تونجيت السنغالى، ليحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الرابعة، بالتقاسم مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق بعد خوض جولتين بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل تونجيت المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.