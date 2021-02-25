شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: خزينة الزمالك تحملت ملايين الدولارات وربنا يكون فى عون اللجنة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن خزينة الزمالك تحملت ملايين الدولارات، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "هناك حالة قلق لدى الزملكاوية من قرار لجنة الانضباط اليوم باتحاد الكرة فيما يتعلق بأزمة لاعبهم السابق أشيمبونج، وهى أزمة كبيرة بجد ربنا ينتقم من اللى ورط النادى فى ملايين بالجملة".

وأضاف شوبير: "خزينة الزمالك تحملت ملايين الدولارات وربنا يكون فى عون اللجنة الحالية للقلعة البيضاء".

وأردف شوبير:" نادر السيد عمل تسوية مع اللاعب لكن الأخير تراجع واتحاد الكرة برأ الزمالك من تهمة التزوير وأعتقد لن يكون هناك قرار نهائى النهاردة وسيكون هناك طعن".

ووصلت مديونيات نادى الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت ما بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء.

وطلب مسئولو نادى الزمالك تدخل المسئولين لحل أزمة الحجز على أرصدة النادى فى البنوك من جانب التأمينات، خاصة أن هذه الأزمة متراكمة، وأن الحجز على الأرصدة سيعطل كافة الملفات المعلقة بالقلعة البيضاء وسيمنع النادى من سداد التزاماته.

وبرأ اتحاد الكرة نادى الزمالك من شبهة التزوير فى أزمة تسوية مستحقات أشيمبونج، بعدما تلقى اتحاد الكرة استفسارا من الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين عن حقيقة وجود عقد موثق بين اللاعب ووكيله نادر السيد، وأكد مسئولو الجبلاية وجود عقد قانونى وموثق بتوقيع اللاعب وليس مزورا كما يدعى اللاعب.