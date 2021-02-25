شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور" جنش .. اللى يصبر ينول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع محمود عبد الرحيم " جنش" حارس مرمى نادى الزمالك العودة إلى حراسة عرين القلعة البيضاء مرة أخرى من بوابة أفريقيا بعد صبر طويل على مقاعد البدلاء خلال المرحلة الماضية .

انتظر جنش عودة الحصول على فرصة للعب أساسيًا فى حراسة الفريق الأبيض ،حتى فاجئ البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، الجميع بمشاركة محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمي، في التشكيلة الأساسية لمباراة تونجيث السنغالي، التي أقيمت الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي.

و سيطرت حالة من الطمأنينة داخل جماهير نادى الزمالك الواثقة بعودة جنش و التى نادت بهذه الخطوة فى صفوف القلعة البيضاء منذ فترة .

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، سر مشاركة جنش في التشكيلة الأساسية، موضحا أن باتشيكو اتخذ القرار بعد كثرة أخطاء محمد أبو جبل الحارس الأساسي في المباريات الأخيرة وخاصة في مباراة الإسماعيلي بالدوري.

أضاف المصدر أن باتشيكو احتفظ بالقرار لنفسه وبدأت تظهر ملامح رغبة المدرب في تواجد جنش بالتشكيلة الأساسية، خلال المران الأخير للزمالك في السنغال، حيث تأكد الجميع بعد التدريب من استبعاد أبو جبل ومشاركة جنش أساسيا.

أوضح المصدر الزملكاوي، أن باتشيكو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في اختيار تشكيل مباريات الزمالك ومشاركة جنش قراره الشخصي بدون أي تدخلات من أحد.

ويرصد الخليج 365 لقطات للحارس جنش فى الصور التالية :