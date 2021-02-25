شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يضم 33 لاعباً لمعسكر الإسماعيلى بالعين السخنة استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المدير الفنى البوسنى للإسماعيلى درجان يوفيتش قائمة الفريق التى ستغادر إلى العين السخنة تمهيدا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء الأهلى بمسابقة الدورى العام المصرى والمقرر له يوم 10 مارس المقبل.

وضمت قائمة الإسماعيلى فى المعسكر المغلق، 33 لاعبا هم :

حراسة المرمى : محمد فوزى – محمد مجدى – كمال السيد

خط الدفاع : محمد هاشم – محمد عمار – محمد بيومى – نادر رمضان – رضوان شريفى – مروان صحراوى – كاستيلو – محمد مصيلحى – حسين السيد – مصطفى الزنارى – عمر هنيدى – عبد الله جمعة

خط الوسط : عماد حمدى – عمر الوحش – نادر رمضان – الضرف – مصطفى فارس – محمد صادق – مدحت فقوسة – احمد مدبولى – محمد حسن – زياد طارق – احمد مصطفى – عبد الرحمن مجدى – عبد السميع "ميعا"

خط الهجوم : شكرى نجيب – محمد الشامى – بينسون شيلونجو – فخر الدين بن يوسف – ارى بابل

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر العين السخنة، بجانب تجهيزهم نفسيا قبل مواجهة الأهلى المصيرية للخروج من كبوة النتائج السلبية وبدء مرحلة تصحيح وضعية الدراويش فى جدول تريتب الدورى الممتاز.