شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يضم 33 لاعباً لمعسكر الإسماعيلى بالعين السخنة استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المدير الفنى البوسنى للإسماعيلى درجان يوفيتش قائمة الفريق التى ستغادر إلى العين السخنة تمهيدا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء الأهلى بمسابقة الدورى العام المصرى والمقرر له يوم 10 مارس المقبل.
وضمت قائمة الإسماعيلى فى المعسكر المغلق، 33 لاعبا هم :
حراسة المرمى : محمد فوزى – محمد مجدى – كمال السيد
خط الدفاع : محمد هاشم – محمد عمار – محمد بيومى – نادر رمضان – رضوان شريفى – مروان صحراوى – كاستيلو – محمد مصيلحى – حسين السيد – مصطفى الزنارى – عمر هنيدى – عبد الله جمعة
خط الوسط : عماد حمدى – عمر الوحش – نادر رمضان – الضرف – مصطفى فارس – محمد صادق – مدحت فقوسة – احمد مدبولى – محمد حسن – زياد طارق – احمد مصطفى – عبد الرحمن مجدى – عبد السميع "ميعا"
خط الهجوم : شكرى نجيب – محمد الشامى – بينسون شيلونجو – فخر الدين بن يوسف – ارى بابل