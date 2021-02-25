شكرا لقرائتكم خبر عن بوسكا يخضع للعزل المنزلى بعد إصابته بكورونا ويغيب عن الإنتاج أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع أحمد بوسكا حارس مرمى الإنتاج الحربى للعزل المنزلى بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، ليتم استبعاده من معسكر فريقه استعداداً لمواجهة إنبى، حيث يستضيف الإنتاج الحربى نظيره إنبى فى الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق بنفس الجولة.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، فيما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.
وطالب حمادة صدقى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بالتركيز لتحقيق الفوز لاسيما أن مباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين فى ظل تعقد موقف الفريق بجدول المسابقة، في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لانبى على لاعبيه ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات لإستعادة مركز مميز بجدول المسابقة.
وأكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربى أن ناديه ليس طرفاً فى أزمة أحمد بوسكا حارس مرمى الفريق مع نادي أسوان، وذلك بعدما تقدم مسئولو أسوان بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، ضد أحمد بوسكا بعد التوقيع لأسوان والإنتاج في يناير الماضي، وقال العميد مهدي في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن اللاعب قام بسداد 200 ألف جنية لأسوان ولذلك تم قيده بقائمة الإنتاج الحربي من قبل اتحاد الكرة.
وفسر نادى أسوان سبب تجديد شكواه ضد أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى السابق، والذى وقع لنادى أسوان فى يناير الماضى، قبل أن يوقع أيضاً لفريق الإنتاج الحربى، وكشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادى كان قد تنازل عن شكواه ضد بوسكا فى وقت سابق بعد الحصول على وعد بسداد 200 ألف جنيه من اللاعب.
وأضاف أمين أن الشكوى تجددت من نادى أسوان ضد بوسكا بعد عدم سداد المبلغ المتفق عليه بين الطرفين.