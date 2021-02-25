بوسكا يخضع للعزل المنزلى بعد إصابته بكورونا ويغيب عن الإنتاج أمام إنبى

القاهرة - سامية سيد - خضع أحمد بوسكا حارس مرمى الإنتاج الحربى للعزل المنزلى بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، ليتم استبعاده من معسكر فريقه استعداداً لمواجهة إنبى، حيث يستضيف الإنتاج الحربى نظيره إنبى فى الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق بنفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، فيما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

وطالب حمادة صدقى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بالتركيز لتحقيق الفوز لاسيما أن مباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين فى ظل تعقد موقف الفريق بجدول المسابقة، في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لانبى على لاعبيه ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات لإستعادة مركز مميز بجدول المسابقة.