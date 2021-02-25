شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري أمام دجلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على التشكيل الذي سيخوض به مباراة وادي دجلة، اليوم الخميس، على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري.

وجاء التشكيل الذي ينوى حسام حسن الدفع به أمام دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، السيد سالم، مروان النجار وهشام صالح

خط الوسط: أحمد نبيل “مانجا”، حسام عاشور، خالد الغندور، كريم الديب، وعمار حمدي

وفي الهجوم: رزاق سيسيه

وكان العميد استبعد خالد قمر وصبري رحيل وعماد السيد ومحمد عطوة ومحمود رزق من مباراة اليوم لأسباب فنية.

وخاض الفريق مرانه الأخير استعدادا لمواجهة دجلة، وشهد المران غياب خماسي الفريق المستبعد من لقاء دجلة ، محمد عطوة وخالد قمر وصبري رحيل وعماد السيد ومحمود رزق.

شهد المران محاضرة فنية في البداية من العميد حسام حسن للاعبيه طالبهم فيها بالتركيز لتحقيق الفوز ومصالحة جماهير الاتحاد ومحمد مصيلحي رئيس النادي الذي تعرض لوعكة صحية على خلفية الهزيمة من أسوان في الجولة الأخيرة.

وركز الجهاز الفني لزعيم الثغر على الجوانب التكتيكية والخططية استعدادا لدجلة كما أوقف العميد المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء الدفاعية وخاصة جانب التغطية العكسية الذي اشتكى منه مؤخرا المدير الفني.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه، وجاءت القائمة التي ضمت 23 لاعبا كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي وصبحي سليمان، خط الدفاع: داميون لوي، السيد سالم، هشام صلاح، مروان النجار، عمرو خليل، وخط الوسط: أحمد نبيل “مانجا”، مروان عطية، كريم يحيي، حسام عاشور، خالد الغندور، كريم الديب، فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، أحمد حجي، عبد السميع سيمو، وعمار حمدي، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، أحمد راشد، روماريو ويليامز، إيمانويل أوكوي، محمد الصباحي.