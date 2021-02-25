ماذا قالت الصحف الإيطالية والإسبانية عن موقعة أتالانتا والريال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق ريال مدريد فوزًا مثيرًا على ملعب "أتليتي أزوري" معقل فريق أتالانتا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الفريق الملكي حقق فوزًا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة في لقاء شهد غضب من الجانب الإيطالي عقب طرد ريمو فريلير في الدقيقة 17 وهو الأمر الذي جعل المدرب جاسبريني يخرج في تصريحات نارية لانتقاد الحكم.

وأصبح الفريق الملكي في احتياج للتعادل السلبي على أقل تقدير من أجل التواجد بين الثمانية الكبار، أما أتالانتا فليس أمامه سوى الفوز بفارق هدفين إذا أراد مواصلة مشواره الأوروبي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز عناوين الصحف الإيطالية والإسبانية عن موقعة أتالانتا وريال مدريد:

الصحف الإسبانية

- "بطاقة حمراء مفرطة"

قالت صحيفة "ماركا" إن البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب فريق أتالانتا ريمو فريلير كانت مفرطة حيث يكفي للاعب الحصول على البطاقة الصفراء.

وأضافت الصحيفة، أن البطاقة الحمراء التي تعرض لها أتالانتا كانت بمثابة الميزة لدى فريق ريال مدريد والذي استغل الموقف للفوز خارج الديار على ملعب "بيرغامو".

الصحيفة أشارت خلال تقريرها على وضع اللاعب إيسكو حيث كان الدفع باللاعب بمثابة الدهشة خاصة أنه خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان منذ بداية الموسم.

- "ميندي يظهر في الوقت المناسب"

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن فيرلاند ميندي لاعب فريق ريال مدريد ظهر في التوقيت المناسب بعدما أحرز هدف الفوز للملكي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وأوضحت الصحيفة، أن زيدان استغل حالة الطرد المبكر لدى الفريق الإيطالي من أجل الضغط عليه لتحقيق الفوز وهذا ما تحقق بالفعل عن طريق قذيفة ميندي.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن فريق أتالانتا تخلى عن أسلوبه الهجومي بسبب الطرد وهو ما جعل الفريق الإيطالي يتراجع للدفاع.

- "فوز مثير للجدل"

وصفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، انتصار ريال مدريد بالمثير للجدل بعد الطرد الذي حصل عليه فرولير مبكرًا في الدقيقة 17.

الصحيفة الإسبانية سلطت الضوء على تصريحات المدرب جاسبريني المدير الفني لأتالانتا والذي هاجم الحكم قائلاً :"خرّب المباراة".

وقال جاسبريني :"لا أريد الحديث كثيرًا لكي لا يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإيقافي لمدة شهرين".

وأضاف :"ليس عليك أن تكون مهندس في ناسا لفهم كرة القدم، في الحقيقة الحكام لم يلعبوا كرة القدم ولا يفهموا اللعبة جيدًا".

الصحافة الإيطالية

- "أتالانتا ظُلم"

هاجمت صحيفة "فوتبول إيطاليا" حكم مباراة أتالانتا وريال مدريد، قائلة :"أتالانتا ظُلم ضد ريال مدريد".

وأضافت الصحيفة، أن الفريق الإيطالي تعرض لضربة مبكرة بسبب الحكم والذي قام بطرد ريمو فريلير في الدقيقة 17.

الصحيفة تحدثت عن غيابات ريال مدريد لعل أبرزها كريم بنزيمة والقائد سيرجيو راموس إلا أن هذا لم يمنع الفريق الملكي من الفوز خارج الديار قبل موقعة الإياب في إسبانيا.

- "انتحار"

وصف المدير الفني لفريق أتالانتا جيان جاسبريني حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد :"انتحار بعدما أفسد المباراة بسبب الطرد".

وأضاف مدرب أتالانتا في تصريحات نقلتها صحيفة "كالتشيو ميركاتو" :"كان علينا أن نلجأ للدفاع وهذا ما فعلناه بسبب الطرد المبكر".

وأشار جاسبريني :"في مدريد ليس أمامنا سوى نتيجة واحدة وهو الخروج بنتيجة الفوز فقط، ولا يمكننا التفكير في أي شيء آخر".

- "مباراة فاسدة"

صحيفة "توتو سبورت" تناولت تصريحات جاسبريني بعدما قال إن الحكم أفسد المباراة بسبب الطرد المبكر.

جاسبريني وجه انتقادًا لاذعًا للحكم :"إذا لا تدرك كرة القدم، فلديك وظيفة أخرى، إنه ليس علمًا للصواريخ، ليس من الضروري أن تكون مهندسًا في ناسا لفهم كرة القدم".

وأضاف :"الحكام عنصر مهم جدًا، لكن لم ينجحوا في ذلك وهذا ما نراه في الدوري الإيطالي أيضًا".