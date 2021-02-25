وفاة والد حارس مرمى ليفربول غرقا في النهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تلقى البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي خبرا صادما بوفاة والده "خوسيه" غرقا في النهر.

وكشفت الشرطة البرازيلية غرق خوسيه بيكر والد أليسون في بحيرة بالقرب من منزل يقضي به عطلاته في جنوب البرازيل.

وقالت شبكة "ESPN البرازيلية، إن البالغ من العمر 57 عامًا كان يسبح في بحيرة بالقرب من بلدة رينكاو دو إنفيرنو وتم الإعلان عن فقدانه مساء أمس الأربعاء.

وأضافت الشبكة أن إدارة الإطفاء أرسلت فريقا للمساعدة في البحث عن خوسيه، وتم العثور على الجثة واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

ونعى نادي انترناسيونال البرازيلي الذي لعب له أليسون وشقيقه موريل وفاة والدهما، وغرد النادي: "ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة خوسيه أجوستينو بيكر والد حراس المرمى السابقين أليسون وموريل".

وانضم أليسون ليفربول إلى ليفربول عام 2018 قادما من روما وفاز مع فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما توج بجائزة FIFA كأفضل حارس مرمى للرجال في 2019.

جدير بالذكر أن ليفربول مرتبط بمباراة ضد شيفيلد يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.