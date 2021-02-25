اختفى بشكل مفاجئ .. الحزن يخيم على فريق ليفربول .. العثور على والد الحارس أليسون بيكر غريقاً بأحد الأنهار

الشارقة - اميمة ياسر - توفى والد البرازيلى أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزى، والذى يلعب له الفرعون المصرى محمد صلاح، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث غرق فى أحد الأنهار.

والذى اختفى بشكل مفاجئ بعد الخروج من منزله لمدينة لفراس دو سول والتى تبعد عن مدينته .

وقال موقع libero الرياضى، إن والد أليسون بيكر، اختفى حوالى الساعة الـ 5 بتوقيت البرازيل، بعد الخروج فى رحلة صيد فى مدينة لفراس دو سول، والتى تقع جنوب شرق البرازيل فى منطقة سيرا جاوتشا الجبلية.

وأشار "الموقع" إلى أنه تم العثور على جثة والد أليسون بيكر غريقًا فى النهر من طرف أفراد الحماية المدنية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمه لعائلته.

فى حيث أفادت شرطة الحماية المدنية على أن والد حارس الليفر قرر الغوص فى النهر إلى أن لقى مصرعه غريقا.